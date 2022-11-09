【打擊走私】水警海關截無冷藏設施貨船　檢值約260萬元疑走私急凍牛內臟

▲ (警方提供)

水警在香港南面水域展開反非法入境及反走私行動，檢獲約26噸懷疑走私急凍牛內臟，總市值約260萬元，拘捕4人。

執法人員根據情報分析及調查，發現有不法分子涉嫌在本港南面水域進行走私活動。人員發現一艘可疑貨船駛至南丫島黄竹角以南水域，其後有兩艘可疑快艇靠泊該艘貨船旁，涉嫌正進行走私活動，人員隨即採取行動，兩艘快艇隨即以高速駛往南面方向逃去。水警人員遂展開追截，快艇最終離開香港水域並往內地方向駛去，而人員成功截停該艘貨船，並檢獲懷疑走私急凍牛內臟，該貨船上缺乏冷藏設施，衞生情況令人擔憂。



行動中，執法人員於船上拘捕四名本地男子，年齡介乎49至60歲，涉嫌「處理貨物意圖協助他人輸出未列艙單貨物」。案件交由海關繼續跟進調查。



根據《進出口條例》，任何人若輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可處罰款200萬元及監禁7年。

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責任編輯：余思嵐