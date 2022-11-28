【ADHD】學習心散做事魯莽常犯錯 精神科醫生拆解「大雄胖虎綜合症」

▲ 林震醫生拆解大雄胖虎綜合症。

一位曾經在日本留學的家長帶她的兒子來評估，她形容兒子在學校非常心散、做事魯莽大意和經常犯錯，她詢問筆者究竟她的兒子是否患了大雄胖虎綜合症？

日本醫學博士司馬理英子推出了一系列兒童心理學著作，「大雄胖虎綜合症」(Nobita Gian Syndrome) 就是在其著作當中創造的一個詞彙。1997年，司馬理英子首先在她的學術論文中發表了這個觀點，稱其在《多啦A夢》中的大雄和胖虎兩個角色中各發現了兩種精神症狀，即注意力缺乏症 (Attention Deficit Disorder ，ADD) 及 專注力不足/ 過度活躍症 (Attention-deficit hyperactivity disorder，ADHD)。

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注意力缺乏症 (ADD) 所指的就是在漫畫中大雄的性格，做功課時注意力經常不能專注，散漫以及做事常失敗，以致成績差劣和造成容易被人欺侮。專注力不足/ 過度活躍症 (ADHD) 所指的就類似在漫畫中胖虎的設定性格，衝動、不容易冷靜、有暴力傾向、以欺凌為樂，是個霸淩其他同學的過動兒。二人的角色設定，衍生出這個日本醫學、兒童心理學界的通俗術語。

藤子不二雄所畫的《多啦A夢》在80年代已風靡全球、深入民心，他觀察入微在40年前他已將學童的行為表現形象化地描繪成大雄和胖虎的角色。換言之，專注力不足和過度活躍這些現象除了出現在中國人身上，其實在日本甚至全球不同國家也一樣非常普遍。

「大雄胖虎綜合症」這個觀點被在日本發佈之後便開始慢慢普及，被日本社會用來形容上述兩種症狀，最終變成專有名詞。在《精神疾病診斷與統計手冊》第4版中，也收錄了司馬理英子「大雄胖虎綜合症」的觀點。

其實專注力不足/ 過度活躍症一直都存在着，只不過在80或90年代，當時的醫學未能清晰地界定或分類出這種現象。換言之，只要角色的設定與時並進，或許在看一些優質的卡通片、劇集或電影的時候，我們在主角身上會發現更多的特別綜合症。在卡通片裏面，多啦A夢會用不同的法寶去幫助大雄和阻截胖虎，現實生活中，藥物和心理治療就是幫助大雄和胖虎的不二法門！

文章獲林震醫生授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《大雄胖虎綜合症》

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