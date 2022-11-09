【長洲MMA】錢嘉樂遭挑釁街頭毆鬥處下風？　經理人回應：暫時未找到他

近日網上流傳一條兩男子於長洲街頭因小事而互毆的影片，由於片中的紅衣男主角被指與武打影星錢嘉樂的相貌相似，影片因而被瘋傳。

紅衣男雖然屢度出招，但見他長期處於下風，被指與武打出身的錢嘉樂身份不符。而當事人錢嘉樂至今雖然未有回應，但其經理人Helen則表示：「暫時未找到他。」

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初則口角繼而動武

網上瘋傳一段長近4分鐘的影片，分別穿上紅衣和灰衣的男子，因為手推車擺位的問題發生角，繼而動武。

站在街角的紅衣男子不滿灰衣男子要求他讓出位置擺放手推車，灰衣男則不滿紅衣男霸佔其慣用放置手推車的位置，二人發生口角，灰衣男一怒之下把手推車撞向紅衣男的雙腿。

本來站滿人的街頭，因見二人開始扭打，途人全部散開、讓出「擂台」。被手推車衝撞了數下，怒火旺盛的紅衣男首先動手，期間一度把灰衣男推倒在其手推車上。

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紅衣男處下風

灰衣男從車上爬起來後，雖然掉了其中一隻拖鞋，仍繼續向紅衣男追打。

期間紅衣男稍作休息，脫下身上的斜揹袋，繼續「對戰」，紅衣男一度被打甩口罩，但二人仍然繼續互毆。

片段中見紅衣男甚有姿勢，不時護頭出拳，不過卻似乎長期處於下風，多次被灰衣男還擊追打。

期間二人「休戰」，路上行人及車輛通行後，兩男開始第二回合，紅衣男把手推車推倒，灰衣男見狀，馬上拾起紅衣男的手袋掉棄。

兩男繼續在街頭擂台上打鬥，路人開始見慣不怪，戰場一度推送至樓宇門外，更見灰衣男曾一度拿起磚頭，四分鐘的片段未見有任何人出來勸停停亦未見有任何警察現身。

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被指似錢嘉樂

片段之所以被瘋傳，全因有內地媒體以「疑似錢嘉樂被曝街頭與人互毆！網民：感覺武打明星沒佔上風！」為題作報道，紅衣男的其中一個角度與錢嘉樂相貌有點相似而遭廣泛討論。

不過香港網民則認為片段的男子並非錢嘉樂，現年57歲的他貴為著名的武術指導，無理由未能於是次「比賽」中勝出，有網民表示：「如果真係錢嘉樂出手，佢命都冇啦！」

雖然當事人至今仍未有任何回應，但其經理人Helen回覆《東張西望》表示：「嘉樂現在很忙暫時未找到他。但一看片就知根本不是錢嘉樂，所以無須回應！大家都知道錢嘉樂是最斯文及情緒智商最高嘅動作導演，又怎會同人打交和起紛爭呢！」

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