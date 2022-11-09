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【階級有別】女兒同學多由私家車接送上學 基層港媽被問：點解我只能坐巴士？

親子 11:20 2022/11/09

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女兒問媽媽甚麼時候才可以有私家車代步？

在小女兒要升讀小學時，她向老闆求助，在離工作地點不遠處為女兒找到一個小學學位，雖然離居所遠些，但是這所小學的名聲不錯，是她一直心儀的學校。

自女兒升讀小學後，她開始感到有壓力，因為她看見那兒很多孩子都是由傭人負責接送，好些更是由父母駕車接送，而她女兒則是由丈夫負責，但只是乘坐巴士來回，以免要負擔費用較高昂的校車費。

她看到階級之別，幸好小女孩年紀尚幼，並沒有察覺到差別，而且能與階級不同的同學做朋友，尤其是一個爸爸做律師的女孩，二人更成為了好朋友。

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近日見她，她開始大吐苦水，因為女兒已懂得問她，為何好友的媽媽每天駕車送好朋友上學，但她卻只能坐巴士？問她甚麼時候才可以有私家車代步？

有一次小女孩又問她，為何同學們在小息時所吃的零食款式多樣，但她卻只有一個包，又或一包餅？

小女孩開始察覺自己所擁有的跟同學不一樣，而且比別人差，媽媽也不懂得如何回應孩子。

我告訴她，要跟孩子坦白才是，因為孩子也應該學習面對現實。

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全文刊於《晴報》，原題為幫助孩子 面對階級差別

撰文 : 張嘉雯 《4Q教子情式》作者

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