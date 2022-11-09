【英國王室】新書爆查理斯40歲要熊公仔陪睡　脾氣暴躁曾向戴妃與管家動粗

▲ 新書揭露查理斯三世脾氣暴躁，曾向戴妃及管家動粗。

英王查理斯三世（Charles III）登基後，為英國王室帶來另一番景象。近日出版的新書揭露查理斯三世脾氣暴躁，曾向戴妃及管家動粗，王室職員直言查理斯喜歡欺凌他們。新書還爆出他的一些生活習慣，如40歲仍要熊公仔陪睡。

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習慣熊公仔陪睡

據外媒報道，新書《The King: The Life of Charles III》於11月8日出版，作者Christopher Andersen訪問了多名王室職員及知情人士，呈現查理斯的真實面目。其中查理斯的前管家、貼身男僕Michael Fawcett負責為他照顧一隻熊公仔，當時查理斯已經40多歲了，但他非常珍視熊公仔。如熊公仔有破損，他只容許已退休的王室前保母Mabel Anderson修補。

Fawcett形容查理斯對這隻陪睡熊的緊張程度，「每當熊公仔需要修補時，你會以為是他的孩子要做了大手術。」他還負責為查理斯將牙膏擠在牙刷上、剃鬚、穿褲子和繫鞋帶。他每晚都為查理斯鋪好睡衣，然後放在床上讓對方更換。

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欺凌王室職員

查理斯要求海格羅夫莊園（Highgrove Estate）的職員達到他的嚴格標準，園丁每天醒來都會看到一份「用紅墨水寫的指示和投訴」的清單。當時查理斯會站在門廊上，如果對園藝師的工作不滿意，據稱他會通過擴音器向他們發出命令。海格羅夫莊園一名職員告訴作者，「查理斯顯然喜歡欺凌我們」，認為查理斯喜怒無常和刻薄，如果他們犯了錯誤，他會毫不猶豫地向他們大喊大叫。

向戴妃擲重物

另一位前管家Ken Stronach多年來負責手洗手查理斯的內衣，並把內衣和他心愛的熊公仔放在床上。Stronach在書中聲稱，看到查理斯曾與他當時的妻子戴安娜王妃發生爭執時，拿起一個沉重的木製脫靴器擲向她，差點撃中她的頭。

▲ 有王室職員指查理斯喜歡欺凌他們。（「The Royal Family」fb圖片）

掐管家頸洩憤

還有一次，查理斯住在法國南部一個朋友的別墅裡，據稱當時他不小心把一個袖扣丟在浴室的洗手盤裡，他生氣得把洗手盆從牆上拆下來，然後砸碎它，只為尋找袖扣。因找不到丟失的袖扣，他掐住Stronach的頸洩憤，Stronach掙脫後衝出門，嚇壞了的他在旁邊的小房間待了30分鐘，聽到查理斯離開浴室的聲音才敢出去。

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責任編輯︰王明芳