【不孕流產】流產26次醫生一招修補子宮內膜　37歲人妻誕女圓「母親夢」

▲ 37歲人妻歷26次流產後，終如願誕女。

能平安誕下孩子並非理所當然的事，有些人求子之路艱辛，懷孕後卻又不幸流產，身心飽受煎熬。內地一名37歲女子經歷了26次流產，導致出現嚴重的宮腔黏連，經過手術及治療後，今年初終再次懷孕，並於近日誕下女兒，實現多年的「母親夢」。

據內地媒體報道，湖南女子小雅（化名）一直希望擁有屬於自己的孩子，但她在2017年之前，就經歷了25次流產、胎停等，由於多次進行清宮手術，令月經量收少，各種治療都不見效。

手術分離宮腔黏連

在2019年，小雅再次懷孕，然而再次發生胎停情況，小雅進行了引產手術，術後醫生發現，小雅有嚴重的子宮內膜黏連，且宮腔內膜纖維化明顯，因此需要進行手術，分離宮腔黏連，恢復宮腔形態，並保護小雅宮腔內稀疏的子宮內膜。

避免盲目的刮宮，重點是保護好殘留的、非常珍貴的子宮內膜，術後予促內膜生長治療，術後同時做好預防措施，盡量防止黏連加重。

第27次懷孕終平安誕女

婦產科醫生李雪英指出，宮腔黏連是子宮內膜損傷所致，90%與妊娠手術有關，中、重度黏連經治療後，妊娠率約30%，治療後復發率高達60%，因此重在預防，做好避孕，避免流產是關鍵。一旦要進行流產手術，切記避免過度搔刮宮腔，減少內膜破壞及基底部內膜損傷。

目前90%的宮腔黏連均為流產所致，而發生宮腔黏連後患者可出現月經量減少甚至閉經。

經過定期的治療後，37歲的小雅在2022年2月再次懷孕，並於11月3日剖腹誕下女兒，終如願成為媽媽。丈夫帶同錦旗到醫院，感謝全體醫護人員幫助。

事件在微博引起熱論，很多網民直言這是「恐怖故事」，不敢想像如何流產26次，「這可以說是人間慘案吧」、「這男的真的愛他的妻子嗎?」，不過也有網民撐事主，認為要尊重當事人的選擇。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳