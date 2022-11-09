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【新冠疫苗】政府今起提供復必泰疫苗幼兒配方　楊何蓓茵：現時預約率不理想

社會 10:22 2022/11/09

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（資料圖片）

政府的兒童接種中心今日（9日）起提供復必泰疫苗幼兒配方供6個月至4歲幼童接種，公務員事務局局長楊何蓓茵今早在電台節目表示，目前周一至周五預約數目不太高，周六數目稍為多些，但認為現時預約率仍然不理想，加上3歲以下幼童接種率未達19%，令人很憂慮，呼籲家長盡快安排子女接種。

公務員事務局局長楊何蓓茵在電台節目《千禧年代》表示，因兒童需由父母帶往接種，周一至周五兒童預約接種數目不高是可以理解，現時6個月至4歲幼童預約接種率在周六也較平日稍高，不過整體而言現時預約率不理想。

她續指，3歲以下幼童接種率未達19%，令人很憂慮，呼籲計劃在未來聖誕新年假期帶孩子外遊的家長，要盡早安排子女接種，至少接種2針，有較好保護力，又指如孩子在外地染病，甚或出現重症，治療會很麻煩。

楊何蓓茵又補充，冬季下新冠及流感病毒均較活躍，孩子被兩種病毒夾擊會很麻煩，即使無意外遊，也希望家長盡早安排子女接種疫苗。

她提到，因現時有多種疫苗，儲存及稀釋程序都要很小心，為免混亂，目前只有4個兒童社區疫苗接種中心可接種復必泰疫苗幼兒配方。雖然中心不設即日籌，但現時預約名額未滿，楊何蓓茵指家長可即日預約後帶子女前往接種。

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責任編輯：江麗盈

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