【免針紙】7醫免針紙今失效　林志釉：醫生憂法律後果拒發免針紙是「見死不救」

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醫務衞生局局長於10月26日根據經修訂後的《預防及控制疾病（疫苗通行證）規例》（第599章，附屬法例L）（《規例》）第17B（1）條就七名註冊醫生所發出的全部新冠疫苗接種醫學豁免證明書（豁免證明書）作出的整體失效宣告將於今日（9日）生效。病人政策連線主席林志釉今日表示，收到不少求助個案反映在要求醫生進行醫學評估時遇到困難，有不少醫生憂慮法律後果，而不願向病人發出「免針紙」，甚至拒絕進行醫學評估，形容情況是「見死不救」，強調醫學評估是醫生的正當和合法服務。

林志釉接受電台訪問時指，有醫生因為病人中風，建議病人不接種疫苗，但同時拒絕發出「免針紙」。亦有病人3月時曾獲公立醫院發出「免針紙」，但其後不獲續發，由於病人在政府場所內的機構上班，如果無醫學原因豁免打針，將會失業，最終決定打針。

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記者：余思嵐

