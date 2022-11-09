【離開ViuTV】ViuTV昔日重點藝人余逸思完約離巢　網民：唔係突然間離開

現年29歲的余逸思（Yoshi）在2016年參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》，奪得魔鬼組第一名兼全場總亞軍而加入ViuTV。6年時間過去，Yoshi主持過不少綜藝節目，也在今年初憑劇集《IT狗》女B一角受注目，不過日前討論區有網民提到Yoshi離巢一事。

Yoshi經理人接受傳媒訪問時，指Yoshi經理人公司與ViuTV的合作經理人合約屆滿。

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與姜濤Lokman同被重點推介

魯庭暉曾宣布將旗下藝人推向國際，當中重點推介MIRROR成員姜濤與楊樂文（Lokman）、強尼、駱振偉（Thor）、陳俞希（Hailey）、沈殷怡（Shirley）、余逸思（Yoshi）及李炘頤（Alina）。

Yoshi身為被重點推介的藝人，按道理應該有更多不同的機會。在2022年，她參演劇集《IT狗》、《冥冥之中》，主持《買不到的一餐》，又有份擔任《聲控鬥室》嘉賓、《肥美人》第一回合評審，與2020年現身11個綜藝節目、主持6個節目相比，曝光度明顯比以往為低。

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與沈殷怡難再合作？

Yoshi經理人指經理人公司與ViuTV仍然保持良好關係，Yoshi也會作多方面發展，不過其中最令人感可惜的或者是Yoshi與好姊妹沈殷怡（Shirley）更難「同框」演出。

Yoshi與Shirley中學時期因為聯校劇團活動而認識，直至二人先後加入ViuTV才再重遇，並於2020年4月展開同居生活。

二人過往曾在《辣伙頭·開火》、《金剛旅神團》合作，又一同參與真人騷《貼身36》，Shirley當時曾在社交平台發文感戲好姊妹，「外面風大雨大都無阻我地奮力工作、做女強人，返到屋企，我既雙人床會永遠為你留一個位置，這輩子都陪你做一起取暖的可回收小垃圾。」

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網民：佢做節目好睇

Yoshi已開設個人Youtube channel，上月尾有拍片教授「懶人打卡菜式」，當時已有網民於IG留言問：「幾時會喺viu節目見你呀？」

網民在討論區上寫道：「佢做節目好睇，但係應該知上唔到位，佢算最早期果批，但走之前都係做煮餸節目」、「其實簽 mkv 有咩好處 唔簽都可以照上節目」、「五月尾已經有消息證實 唔係突然間離開」。

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