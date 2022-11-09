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【對不起幫緊你】岑樂怡+Phoebus助港男成功求婚　女友慳家男友感動：我冇揀錯老婆

娛樂 16:40 2022/11/09

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ViuTV節目《對不起幫緊你》最新一集有「阿妹」岑樂怡和吳啟洋（Phoebus）幫助Jacob向女友Bianco再度求婚。

阿妹和Phoebus更神還原電影《幻愛》情節並改篇為《盲愛》，同時召集所有Bianco到戲院見證重要時刻，場面感人。

【季前賽】吳啟洋連推新劇兼新歌　Phoebus騎電單車滿足粉絲

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再次求婚

第7集《對不起幫緊你》的主題為「再次求婚大作戰」，Jacob曾於Bianco完成矯視手術後向她求婚，當時的他認為Bianco可於手術完成後12小時便能看見景物，甫一開眼所看見的就是很美的求婚畫面，可惜最終失敗收場。

今次阿妹和Phoebus助Jacob於戲院向Bianco求婚，既浪漫又感動，除了女主角Bianco外，在場親友亦不禁落淚。

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愛的宣言

戲院先播放《盲愛》影片，Jacob於片尾驚喜現身，其後他亦走到熒幕下向Bianco發表愛的宣言：

2020年9月23日就係你做完手術嘅嗰日。知道我點解揀呢日求婚嗎？因為我想你一張開眼就會見到一啲好靚好靚嘅畫面，好多氣球好Fancy，
但當時我失敗咗，我想補償返有好多好朋友喺你身邊，有我好耐冇講嘅一啲認真嘅說話。

他續說：

你成日都問我究竟我鍾意你啲咩？
我通常講笑咁講就會話其實我唔係鍾意你，我只不過係想救晒全人類嘅男人，我要咗你，咁咪冇人受罪囉。
而事實上係啱啱相反，我係喺你身上睇到啲特質，我係唔想其他男仔擁有你。
你係一個肯同我共患難、同甘共苦嘅一個人。

他又謂：

記得啱啱拍拖之時，你係好鍾意買嘢，好似公主咁，又要我接你放學、放工，初初覺得係好麻煩，但當我哋去到講未來、講結婚、講儲錢時，
你特登剪短頭髮，唔漂唔染就係為咗慳錢，你提款咭壞咗都唔攞去整攞去換就係驚自己會㩒多咗，變到非常之慳家。
你甚至乎為咗想學多門手藝，你有文職唔做，去做廚房整素食甜品。
有時我見到你做完咁多嘢，放工返嚟好攰，其實我都好心痛，但同時我即刻會開心返，因為即係話我冇揀錯老婆。
今次我就唔打算送戒指畀你喇。

Bianco笑問：「想Phoebus畀我？」引起全場發笑。Jacob表示：「唔係Phoebus，送呢次求婚畀你。」他又代替Bianco說：「我願意，我願意。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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