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【緋聞女王】林欣彤宣布與Anton分手　為男友曾捲入「小三」風波

娛樂 11:17 2022/11/09

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最終仍是分手收場。

歌手林欣彤（Mag）跟樂隊ONE PROMISE成員馮卓然（Anton）在今年2月公開戀情，惟當時Mag被Anton前女友指疑是「小三」，而男方公開「護花」為女友澄清她並不是第三者。

當時二人愛得甜蜜，不時在社交網放閃互晒男女友視角，更大方在公眾地方談及另一半，正當大家以為他們感情穩定，豈料原來他們已經分手。

ONE PROMISE完成兩星期全港巡演　 Anton指女友林欣彤留家打氣

Mag借新歌宣布分手。

Mag宣布與Anton已分手一段時間

Mag在社交網借新曲的歌詞「感激你曾經給我歡笑與照料」﹑「願我跟你都懂得記住那些使人回味」﹑「不想憂怨在回憶中沒變質的看多遍 我們曾經有多美」

當中透露與Anton已分手一段時間，自言因為很需要空間，故一直沒交待：「其實我們已經分開了一段時間，一直都沒怎麼告訴人，因為我很需要空間，因為一向有不少人遇見我便會問起他，所以現在就這樣一次過交代吧。」

她又指，因最近有新歌推出所以有感而發：「出了這首歌不久，自己便要面對這個課題，但願我們都做到，我所寫的，希望我們都更懂愛，希望我們都快樂！」

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Anton直認大家需要空間

而Anton亦在其社交平台以英文宣布與Mag已經回復朋友關係一段時間，他指因為二人想要有私人空間沒有與太多朋友提起此事，亦表示現時大家心情OK，多謝大家的慰問及關心。

Mag和Anton的圈中好友謝安琪﹑鄭欣宜等亦有為他們打氣，以示關心。

二人宣布分手,需要空間。

Mag曾捲入「小三」風波

其實Mag和Anton相戀時，Mag捲入「小三」風波，皆因Anton當時的前度女友屢次在社文網發文暗示Mag介入二人關係，亦曾在一篇帖文直指對方因為羨慕她和Anton的感情最終決定出手「爭取」幸福。

事件曝光後Anton承認戀情，又強調自己早於半年前已經與Christy分手，後來才與Mag發展關係，為現任女友澄清被指是第三者的說法。

但在Christy方面卻不認同這說法，她不時在其IG出Post暗示，包括引用Mag老友許廷鏗的歌曲《殘忍》的歌詞「擠迫的關係之中肯定一個要淘汰，從來從無犯錯，而離場仍是我」，暗示與Anton分手原因涉及第三者。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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