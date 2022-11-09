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【MIRROR成員】陳卓賢代言YSL Beaute推聖誕限量版　Ian神秘黑色dress up冧冧Hellosss【內附多圖】

休閒消費 12:07 2022/11/09

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雖然離開12月聖誕節還有好一段日子，但為了爭取這個消費市場的黃金檔期，不少美容品牌已經在11月搶先推出聖誕特別版。YSL Beaute亦不例外，率先推出限量版絕色唇膏及經典LIBRE香水，而且更找來MIRROR成員陳卓賢（Ian）作代言，各位Hellosss看來又是破財的時候。

這一次找來Ian以作代言的產品包括限量版絕色唇膏N°157，和散發出中性薰衣草與橙花淡香的LIBRE香水，既然稱得上是限量版，自然亦特別提供UV Printing及雕刻服務，大家在購買時可以印上自訂圖案或刻上專屬名字，作為在佳節裏送給至愛最窩心的祝福。

至於大家的重點亦自然落在休息了兩個月的Ian身上，大家看得多他在《季前賽》裏穿上波衫的演出，今回他穿上全黑西裝躺在黑色真皮梳化上，經過dress up後帶給大家耳目一新的效果。

中性薰衣草與橙花淡香的LIBRE香水。（圖片品牌提供）

對於早前有Hellosss不滿他在《季前賽》的演出太少，這一次YSL Beaute更非常「識做」提供了大量相片，今次Hellosss看到了這輯相片應該會非常滿意的了。

    點擊圖片放大
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記者：何偉雄

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