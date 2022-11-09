【癌症殺手】女子用易潔鑊煮食30年患卵巢癌　醫生揭做錯5件事增致癌風險

▲ 女子用易潔鑊煮食30年患卵巢癌，醫生揭做錯5件事增致癌風險。

易潔鑊既不易黐底且清洗方便，是很多人家中必備的廚具。不過有台灣醫生分享個案，指一名婦人一向生活健康，不煙不酒，卻突然患上卵巢癌，經詢問下才得知她經常用易潔鑊煮食，醫生提醒使用易潔鑊時有5大原則，如使用不當，會令致癌風險大增。

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台灣腎臟科醫生江守山在節目《健康好生活》中分享個案，指一名50多歲的女子本身生活健康，習慣自己下廚，不煙不酒，也不會亂吃奇怪的藥物，但不幸患上卵巢癌。

在探究患癌原因時得知，該名患者擁有高學歷，在美國讀到博士學位，而她在當地期間習慣用易潔鑊煮食，而回流到台灣30年間亦一直使用易潔鑊。

江守山指出，使用易潔鑊存在一定風險，因易潔鑊有機會產生「全氟辛酸」（PFOA），屬於2B級致癌物，也是一種荷爾蒙干擾物質，有可能引起卵巢癌。而美國食品藥物管理局（FDA）亦已要求停止生產全氟辛酸。

使用易潔鑊5大原則

他强調，並非完全不能使用易潔鑊，但使用時應遵從以下5個原則，以減低致癌風險。

1. 不要高溫煮食

易潔鑊塗層的物料「鐵氟龍」，即「聚四氟乙烯（PTFE）」，含有全氟辛酸，當達到攝氏260度高溫便會釋放出來。

2. 不要乾燒

容易破壞易潔鑊塗層，產生有害物質。

3. 避免破壞鍋面

不建議使用金屬類鍋鏟，以免破壞塗層。

4. 定期更換

如易潔鑊表面有沾黏情況或明顯刮痕，應盡早更換。

5. 嚴格挑選

市面上有很多易潔鑊標明不含全氟辛酸，建議根據標籤選擇較安全的易潔鑊。

消委會貼士

TOPick亦綜合消委會提供以下易潔鑊使用及保養貼士：

忌用大火或高溫乾燒易潔鑊，持續高溫會縮短易潔塗層的壽命及引致鑊身變型等；煮食時要先放食油或水於鑊中，並以低至中火烹煮為佳。

首次使用前，應先用混和清潔劑的暖水，以海綿或碗布清洗易潔鑊，待乾後可在煮食面均匀地塗上少許食油。

避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木﹑塑膠或矽膠製造的工具在易潔鑊上攬攪動食物。

切勿在易潔鑊面上切剁食物。

用後應在爐火熄滅後讓鑊自然冷卻，不應立即注入冷水，以免引致變形或油污飛濺。

同場加映：6款標榜不含致癌物PFOA易潔鑊

TOPick過去曾比較市面上不同牌子的易潔鑊，以下6款產品均標明不含PFOA，價錢由$49.9到$1116不等（實際價錢按商店最後定價為準）。

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責任編輯：羅嘉欣