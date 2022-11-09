【回復常態】35間小學申請下月全日面授　小學校長：午膳繼續用隔板

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全港共484間本地學校申請恢復全日面授課堂，其中35間為小學（詳情即看【下一頁】）。津貼小學議會主席胡艷芬今早（9日）在電台節目表示，相信不少小學正就恢復全日面授課堂作安排，相信數字仍有空間上升。她又提到，在全日面授之初，很多學校在午膳安排上會較為嚴謹，包括繼續使用隔板，希望保障學生，亦令復常更順利。

津貼小學議會主席胡艷芬在電台節目《千禧年代》表示，相關消息剛公布，相信數字仍有空間上升，並解釋學校要恢復全日面授課堂，有很多事情需要準備，不止要消化消息，也要諮詢不同持分者，並與午飯供應商、校車服務供應者、課後活動訓練機構等合作伙伴協調，相信現時很多學校正作相關安排，料一兩星期後，申請恢復全日面授課堂的小學數目或會上升。

胡艷芬提到，家長普遍歡迎學校申請恢復全日面授課堂，也很期待小朋友有全日校園生活。她續指，學校運作一直以全日制作為基礎，以往2年半只是因疫情作改動，現時只是「回復常態」。

她續指，學校恢復全日面授，也要花時間與小朋友作準備，特別是一至三年級，其中一及二年級學生是從未接觸全日制，學校需要在全日面授前與學生做些訓練，包括學習用膳、準備下午上課等，亦需要為學生作心理調適。

就在校午膳的安排，胡艷芬指雖然教育局的新指引並無要求一定要用隔板，但認為在恢復全日面授課堂之初，應「宜緊不宜鬆」，相信很多校長會繼續安排學生午膳時以隔板分隔，以保障學生，減少家長憂慮，同時希望令復常更順利，避免復常數日又出現個案，令部份班別要停課。

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責任編輯：江麗盈