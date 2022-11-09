【醜女大翻身】妹妹撞臉新垣結衣自己卻平凡　醜女花逾50萬整容逆轉人生

▲ 醜女花千萬日圓逆轉人生做網紅。

貪靚是女人天性，因此整容之風似乎於這個世代漸變平常。日本便有一位以「整形美女」為招徠的女網紅，指自小因為自卑，因此很小的時候便開始整容，並希望透過自己的例子，讓大家了解到整容並不是一件壞事。

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據日本媒體「ORICON NEWS」報導，高調以整形為賣點的日本女網紅「地雷chan」，曾指自己有個長得非常可愛的妹妹，形容妹妹就如有村架純和新垣結衣的混合體，因此常聽到不少人不斷讚美妹妹，反之，自己卻因小時候一點都不可愛，完全得不到任何誇獎，耳濡目染下自卑感漸生，開始想有追求漂亮的衝動。

由於嚮往演藝圈，日後也打算朝藝人的目標前進，地雷chan為了令自己更漂亮，在小學三、四年級時就開始嘗試各種美容方法。後來她從母親口中瞭解到還有「整容」這方法，於是便拜託家人讓她動整形手術，並表示這對自己的人生規劃會有幫助，經不起地雷chan不斷游說，她的家人後來亦支持她的取態。

對於整容前後的轉變，地雷chan表示，高中的時候其貌不揚的自己，不要說和異性交往，連想當普通朋友都會被嫌棄。但上高中整容後，不只得到更多的稱讚，人際關係也變得更加順利，人生可說一百八十度大轉變。目前她已經在整形上砸了約一千萬日圓（約相當於53萬港元）手術費，還曾以「あま津うに」為藝名當過歌手、聲優等等。

地雷chan認為，自己就是因為整形了，所以才迎來人生的轉折。當今社會上普遍還存有「自然的美才有價值，整形的美毫無價值」的想法，將整形視為不好的事。而她想要改變這樣的刻板印象，讓愛美的人也無須畏懼，可以大方選擇透過整形來改變自己。

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責任編輯：羅嘉欣