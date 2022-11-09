【下流上車族】黃嘉雯濕身劇情被批夾硬嚟　獲林敏驄欽點演小三【多圖】

TVB台慶劇《下流上車族》踏入結局篇，劇情講到「車總」車志明（林敏驄飾）與老婆莫雯慧（江美儀飾）因金錢爭執令婚姻出現破裂，車總更差點說出「離婚」兩字，莫雯慧獲Emma（鮑起靜飾）教路出盡親情牌，回憶兩夫妻舊事挽回婚姻。

但正當此際，突然殺出一個「程咬金」，美女日文學校校長Peggy空降成「最強小三」！

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網民鬧爆劇情不合理

由前港姐黃嘉雯飾演的小三校長，昨晚（11月8日）粉墨登場，出場狀況更大玩濕水誘惑，與人夫車志明廁所邂逅結緣。劇情講述Peggy在女廁遇上爆水管，為學校做清潔的車志明見狀即出手相助，事後更為對方吹乾衣服，刻意製造感情線。

對於劇情大暴走網民看到眼凸，直斥劇情多餘，更狠批最差的一集：「最差嘅一集！好唔合理！而且廁所一幕拍得極不自然，同之前風格完全唔同，俾人感覺冇嘢攞嘢嚟做，多餘嘅劇情！👎🏻👎🏻👎🏻」、「其實我唔憎黃嘉雯飾演嘅日語學校校長，但希望佢同車志明聽晚出去散心嘅劇情，拍出嚟係自然，唔係夾硬加上去嘅“性感”戲，因為會破壞咗之前嘅17集。」

預告已提及黃嘉雯飾演的Peggy，將會偷吻車志明，更會以比堅尼性感造型亮相，難怪網民如此期待。

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受馮盈盈啟發參選港姐

現年28歲、有「嫩版郭可盈」之稱的黃嘉雯（Carmaney），參加港姐前一年代表香港到日本東京參選2018年國際小姐，翌年參加《2019香港小姐競選》勇奪冠軍。

畢業於香港浸會大學文學院人文及創作系的她，父母因常在內地工作，所以她早已經能夠獨立生活。她在讀書期間已擔任模特兒做廣告代言的工作，而且在香港電視網絡及香港有線電視擔任節目主持工作，曾化藝名湯洛晴，2018年才改名黃嘉雯。

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其形象健康早已為不少品牌廣告的寵兒，包括KFC、港鐵等，她更曾與古天樂合作拍廣告。

她曾在《#後生仔睇完港姐傾吓偈》中透露自己因為馮盈盈的鼓勵和啟發下，考慮透過選美挑戰自我和實現自己的演員夢。

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胞姐虐貓被捕

Carmaney的星途較平坦，當選後被稱為「失蹤港姐」，比同屆的落選港姐蔡嘉欣演出機會還要少，故於2020年修讀寵物美容課程，有意進軍行業。直到2021年出鏡率逐漸增加，參演《回歸光影頌: 曙光》、《廉政行動2022》等劇集拍攝，更被林敏驄欽點在《下流上車族》演小三，獲讚演技對答也是冠軍級。

2021年，Carmaney胞姐黃綺婷（Yuki）上載一段將短毛貓放到洗衣機，並開機轉動14秒的影片，片中短毛貓明顯受驚，而當洗衣機打開後，牠即慌張逃走。其後警方以涉嫌「殘酷對待動物」將她拘捕，最後法庭判刑她80小時社會服務令。

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