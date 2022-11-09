【強制檢測】政府突擊檢查藍田康栢苑金栢閣　揪14人未強檢10人被罰1萬元

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政府今早（9日）突擊檢查早前列入強檢公告的藍田康栢苑金栢閣，共檢查358名受檢人士，發現14人未有強檢，其中10人遭發1萬元定額罰款通知書。

商務及經濟發展局今早聯同知識產權署、投資推廣署、觀塘警區和衞生署，在藍田康栢苑金栢閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，行動共檢查358名受檢人士，發現14人未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測，其中10人遭發1萬元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款1萬元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（5萬元）及監禁6個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法。

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責任編輯：江麗盈