【食用安全】男子全身泛藍呼吸困難　求醫揭吃2種食物致中毒

▲ 男子全身泛藍呼吸困難，求醫揭吃2種食物致中毒。

食物要小心處理揀擇，否則可致中毒。內地一名男子日前午睡醒過來，驚見全身變成藍色，並出現心慌氣喘、呼吸困難、頭痛嘔吐的症狀。男子其後被送院，證實是因進食變質的醃製食物，才導致食物中毒。本港兒科專科醫生曾指出，醃製類食品較易含大量硝酸鹽，建議1歲半以下嬰幼兒應避免食用。

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據內地媒體《新民晚報》報道，上海一名李姓男子日前午睡醒過來，發現自己全身變成藍色，狀似「阿凡達」，令他不知所措。而他更出現心慌氣喘、呼吸困難、頭痛嘔吐等症狀，即時打電話向女兒求助，並被緊急送院救治。

其後證實，他患上高鐵血紅蛋白血症，手指皮膚呈藍黑色，反應遲鈍，經藥物治療後症狀已逐漸好轉，也恢復正常膚色。經問診後，李姓男子憶起病發前一小時曾進食過雪櫃中的醃菜和鹹魚，估計是這些變質食物中的亞硝酸鹽超標，導致這次中毒。

隔夜蔬菜硝酸鹽含量：

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據本港食安中心，蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用轉化為亞硝酸鹽，而亞硝酸鹽可引致罕見的「藍嬰綜合症」。患者體內的血紅蛋白不能把氧氣帶到各身體組織，令皮膚和嘴唇發紫。由於嬰兒的消化系統及正鐵血紅蛋白還原酶系統尚未成熟，所以他們較易患上此症。

醃肉含高硝酸鹽機率大

香港兒童健康基金主席歐陽卓倫醫生曾受訪稱，醃肉及蔬菜較易含有大量硝酸鹽，過去就曾有4、5歲的小朋友因吃燻蹄，出現嘴唇泛藍情形，其後確診患上「藍嬰綜合症」。

對於食物中的硝酸鹽含量，他建議1歲半以下的嬰幼兒不要吃醃製類食品，市民買蔬菜回家食用時，亦應浸水15分鐘以上徹底洗淨。

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責任編輯：羅嘉欣