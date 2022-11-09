【全球暖化】歐洲氣溫升幅是全球平均兩倍　極端天氣更趨向頻繁

▲ (天文台fb)

天文台表示，世界氣象組織（WMO）最新報告顯示，歐洲過去30年氣溫升幅是全球平均兩倍有多，平均每十年就上升0.5℃，暖化程度超越世界其他大洲。報告指出，持續暖化趨勢會導致熱浪、山火、洪水等災害，威脅社會、經濟、生態系統。單在去年極端天氣已導致數以百計人死亡，直接影響逾50萬人，造成超過500億美元經濟損失。

報告指出，從1997年至2021年，阿爾卑斯山冰川冰厚減少了30米，格陵蘭島冰蓋正融化，加速海平面上升，在2021年夏天格陵蘭島發生一次融冰，出現有紀錄以來首次降雨。1990年至1990期間，2020年歐洲溫室氣體排放減少31%，2030年目標減少55%。

WMO 秘書長 Petteri Taalas 表示，歐洲上演了世界暖化的真實面貌，並提醒我們即使做好充分準備，也難以避免受到極端天氣影響，歐洲今年也跟去年一樣，大部分地區都受到大範圍熱浪和乾旱的衝擊，更造成野火蔓延。

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記者：余思嵐