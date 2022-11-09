【完美婚禮】新人貸款滿足父母辦豪華婚禮　女兒：結婚半年哭多過笑

每對新人也想擁有一個完美的婚禮，但有沒有想過辦婚禮並不是「你想點就點」，也可能是要一圓父母心願的時候?最近一名馬來西亞女子在網上發文大呻，因為父母要求辦一個有體面而盛大的婚禮，兩口子被迫借貸完婚。最後父母感到好快樂，但一對新人卻很痛苦，

結婚後這6個月，我喊多過笑......

女子表示他和丈夫也是普通「打工仔」，丈夫是一名政府合約員工，而她是文職人員，收入不多。兩人本屬意辦一場約100人的簡單派對，但是父母卻要求在酒店舉辦一場盛大的婚禮，可以讓他們廣邀親朋好友。父母更語帶威迫說如果不照做，會非常失望並且對這位未來女婿失去信心，

父母話，如果只辦一場小型的婚禮，會質疑我的丈夫在結婚後能否照顧我。

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女子的父母更提議他們私人借貸，最後一對新人妥協，丈夫以個人名義借款4萬吉令(約6.7萬港元)。婚禮順利完成，「父母好開心，親戚朋友都讚婚禮有排場。但我們要開始苦惱點樣還錢……」女子無奈地透露，丈夫現在下班後要兼職外賣送餐員，而她更在網上兼職售賣商品，但可惜一直都沒有生意。

她更心痛歎道，丈夫以前是一個很開朗的人，但現在每天無止境的工作令他疲累不堪，回家後就立即睡覺，

丈夫對於借貸覺得好後悔，如果冇借到錢，而家生活就會冇咁辛苦，大家放工後可以一齊好好休息。

帖文一出引起好多年輕的網友的共鳴，並留言紛紛反對借貸結婚，更表示凡事需要站在自己角度出發，「永遠不要為了他人而犧牲自己」﹑「我相信8成的父母尤其馬來西亞的，都會要求子女借貸，唔會理佢地負唔負擔到。」﹑「投資你的婚姻，不是婚禮!」﹑「點解我地既人生需要聽人地講而活……」。

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責任編輯︰陳珈希