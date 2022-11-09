【台灣通關】項明生帶團遊台北宜蘭4天　訪首座威士忌廠住溫泉酒店全包價每人$7,888

▲ 項明生推4天台北宜蘭礁溪溫泉之旅，訪首座威士忌廠嚐地道菜全包價每人$7,888。（項明生網誌圖片）

11月7日起台灣開放港澳旅行團方式入境觀光，在台灣現行0+7的管制下，旅客入境時會收到3份快測包，每兩天必須自行進行一次快篩，試劑上寫好日期與姓名，拍照起來留存即可。旅遊達人項明生推出4天3晚的台北、宜蘭的礁溪溫泉之旅，帶港人遊覽宜蘭梅花湖，入住礁溪溫泉酒店，並到訪台灣第一座威士忌酒廠等，全包價$7,888港元。

DAY1 桃園機場接機（航班中午前後抵達） – 經雪山隧道前往宜蘭 – 梅花湖騎單車 – 世界冠軍Kavalan威士忌酒廠 – 礁溪溫泉酒店check in

雪山隧道：2006年通車， 打通台北與台灣東部的交通， 大大小小長長短短共58組隧道，是全世界規模最大雙孔公路隧道群。

金車宜蘭威士忌酒莊： 為台灣第一座威士忌酒廠，運用中央山脈與雪山山脈的清澈水源，打造第一支台灣自行生產的威士忌，並以「KAVALAN噶瑪蘭」為品牌，榮獲「世界產區威士忌冠軍」，在英國IWSC、ISC兩大國際烈酒競賽大放異彩。現場設試飲。

梅花湖： 位於宜蘭縣得安村，為一座三面環山的天然湖泊。設有環湖道路，全長約4公里，可供遊客騎乘自行車，沿湖景致怡人。

東門夜市： 東門夜市是個不夜城，美食品項更是琳瑯滿目，老饕指名名店包括龍鳳腿、東門蔥油餅、臭豆腐、香雞排、蚵仔煎、宜蘭東山鴨頭。

晚餐： 宜蘭礁溪甕窯雞， 經過窯烤煙燻後的雞肉， 帶著獨特的荔枝木香味，外皮香酥流油、雞肉多汁彈嫩。

夜泊： 捷絲旅礁溪館或同級包含大型風呂的酒店

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DAY2 宜蘭 – 台北 採三星蔥與蔥油餅DIY – 宜蘭餅發明館觀光工廠- 國立傳統藝術中心 – 台北 – 西門町酒店check in

蔥界LV三星蔥： 青蔥通常是餐桌上的配角，唯宜蘭三星鄉出產的青蔥與眾不同，能作為獨當一面的主菜。在產季來此，除了飽嘗青蔥的美味，還要追尋養育它的這方風土，才能真正明白屬於三星鄉的滋味。大家採摘新鮮三星蔥後， DIY蔥油餅。

午餐：到訪台灣重要的近海及遠洋漁業港口「蘇澳」。「蘇澳」55年歷史的富美活海鮮在海邊品嚐鮑魚、龍蝦等時令海鮮。

國立傳統藝術中心： 榮獲『2001台灣建築佳作獎』，從戲劇館、曲藝館、圖書館、工藝傳習所、民俗街坊、住宿中心至文昌祠、戲台、黃舉人宅等，還有數十家的工藝店家林立，像是古早電影院、木屐館、戲偶館、陶藝館、玻璃館等，也是遊客最愛停留的地方。

晚餐：品嚐宜蘭櫻桃鴨，主廚選用養殖於自然純淨中肉質肥美的櫻桃谷品種北鴨（簡稱櫻桃鴨），以純正港式爐燒方式每日新鮮現烤，採現場現片方式，確保每隻鴨子送到貴賓桌前都是最佳口感。主廚研發的特殊配料，共有8種吃法。

夜泊： 台北捷絲旅西門館或同級酒店

DAY3 台北 全日自由活動

項明生指，由於港人對台北都十分熟悉，也有團友想探親訪友，所以這天安排行程自由活動。團友可選擇去台灣唯一連續五年米其林三星餐廳「君品酒店頤宮」飲茶， 自費實報實銷。

DAY4 台北 – 桃園

酒店早餐後自由活動

桃園機場送機

全包價：$7,888港元

全包費用包含：

來回香港經濟客位機票， 包各種稅項， 香港機場保安稅及建設費、回程及內陸機場稅、國際旅遊稅、保險費、機場建設費、機票手續費加保險、燃油附加費等， 航班時間只供參考

3 晚酒店： 以行程中說明為準或同級（雙人房）

觀光及餐食：全程膳食以行程中說明為準；如未能安排，則以相同等級之餐廳代替。各項體驗及入門票、保險；

陸上交通：全程優質觀光巴士（以40座位或以上計算），以行程表中說明觀光服務為準。

旅遊保險

台灣簽證費用

項明生親自領隊

導遊服務：全程領隊及當地司機之服務服務費。

不包私人費用 ：電話、酒水、洗衣及一切私人費用。

因天氣影響如颱風、罷工取消，或不能控制範圍內所引起之額外費用。

主辦旅行社： 柚子旅遊

查詢電話： （852） 6799 8889 ； （852） 2331 2035

E-mail： sales@yuzutour.com

地址： D2，30th Floor，TG Place，10 Shing Yip Street， Kwun Tong，Hong Kong

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責任編輯：陳麗娜