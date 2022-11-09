【季前賽】姜濤Ian決賽場地被封「黃金空中籠」　成首個揚威國際屋邨球場【內附地址】

▲ 《季前賽》踏入結局篇。

由姜濤、陳卓賢、呂爵安、邱士縉、張繼聰、郭嘉駿、梁業、葛綽瑤主演的ViuTV劇集《季前賽》，本周進入結局篇，痴漢隊對戰全港稱霸的大學翰林隊，勢成戲肉所在，而壓軸登場的籃球場，近年亦十分著名，是不少波友都必曾去過之地。

在《季前賽》大結局中，痴漢隊大戰翰林隊的決賽場地，取景於九龍灣啟業商場停車場天台的啟業運動場，此場景在劇集的製作特輯中早已現身，姜濤、呂爵安等一眾演員都在此受訪。

在1981年落成的啟業主場，位於啟業商場停車場天台，與同區的啓業邨同期落成，也是九龍東波友常去到場地，亦因場地由不同的黃色柵欄圍住，故也有不少攝影受好者來此拍照，並美譽為「黃金空中籠」。

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運動場因使用多年，在2018年進行活化，2019年1月重新啟用。在保留原有特色之餘，亦打造為新世紀的面貌。

活化後的啓業運動塲，設有特色街頭籃球場、自由投籃區、多用途球場、兒童空間及緩跑徑等，成為籃球愛好者、文青及攝影友的朝聖地，主場除保留原有的黃色鐵籠，不少支柱上亦印有「啟業」、「主場」等字眼，並有「球沒命中，經歷失敗才能成功」等勵志金句。

據官網資料，啓業運動塲活化後每月使用量上升超過5成，多達6000人次。其翻新設計並曾奪2019城市土地學會（Urban Land Institute）ULI亞太區卓越獎，為首個香港屋邨球場揚威國際。

地址：九龍灣啟業道18號啟業商場停車場天台

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