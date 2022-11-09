【晚吹戀講嘢】口罩小姐MK誤成一夜情對象？　與男友前度上門執拾見一事感心酸

▲ 口罩小姐MK誤成一夜情對象？與男友前度上門執拾見一事感心酸。

由193@ERROR（郭嘉駿）、郭奕芯、譚凱倫、鄭伊琪主持的ViuTV兩性清談節目《晚吹戀講嘢》，昨晚（11月8日）邀請到《尾二一屆口罩小姐》的亞軍MK（原名黃僥霖Suki）擔任嘉賓，分享她誤當「狐狸精」、被男友介紹作「一夜情對象」的故事。

男友更是「時間管理大師」，與「正印」及MK慶祝自己生日時，更大玩「連續Staycation」，與MK退房後馬上又跟正印女友Check in，實在犀利。

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昨晚播出的《戀講嘢》以「狐狸精大平反」為題，邀請到《尾二一屆口罩小姐》的亞軍MK任嘉賓，現時單身的她直言受到約三年前的一段感情影響，至今不敢相信人：「最影響到我愛情觀，驚了拍拖。」

MK的前男友是她的中學師兄，二人在IG重遇開始聊天，慢慢發展感情。

在相戀初期，MK已經會到男方家過夜，但往往都要等與家人同住的男友家無人，又或夜深人靜家人睡著時才能入屋，不能給男方家人發現她的存在：「每次都要強忍不去廁所，試過遇上八號風球他家人不用上班，我要忍到他們離開為止。那時才剛在一起兩、三個月，覺得第一次見家長應該要好正式，而且當時男生叫我不要出去。」

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直認與前度保持聯繫

而男方向MK坦白，因為跟前度一起時養了狗狗，所以二人仍會約見面放狗，強調自己已經放下前度，但因為女方不捨得，會對著他狂哭作挽留，自認心軟的男生才會跟對方保持聯絡。

受不了的MK在拍拖時的3、4個月已說過10次要離開：「我受不了他的優柔寡斷，雖然好喜歡他，但不想在這段不確定的關係中。我離開十次，他每次都好誠懇地挽留我，到最後都走不了。在等他選擇的階段我好沮喪，覺得自己好低等，但我好喜歡所以他無辦法。」

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揭發腳踏兩船

到某日MK覺得自己受不了這種不確定與拉扯，確實要跟男友分手，同時亦希望跟男方的前度聯絡：「那刻覺得他前度有權要知道發生了這麼多事，再決定要不要跟他在一起。」

MK發現女方知道她的存在，兩女在電話對談時才發現，原來男友跟前度從沒分過手，自己一直都是第三者，而在「正印」的認知中，MK只是「一夜情對象」，女方知道男方所編的一夜情故事後已經原諒了他：「那女生原諒了他，而他又跟我在一起了，所以他才這樣進退兩難。」

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時間管理大師

MK把真實的版本告知女方後，二人試過互相男方腳踏兩船期間的時間線：「試過今日跟我staycation完，下午兩點退房，三點再跟那女生入住。他生日過12點那晚跟女生過，正日就跟我過，那時我不會知道，以為他跟家人慶祝。」

兩女經過討論後決定一起離開那個男生，二人還相約在周末上門到他家收拾東西：「一開門當下他呆了，場面有點尷尬，他父母應該知道我是他口中的一夜情對象。」

MK指出：「他跟前度相戀4年，分手時家人應該有問原因，他就把那個所謂的一夜情故事也告訴家人。在房間糾纏時，他媽媽走進來很不耐煩的跟我們說『你放我兒子吧』，我們聽到都呆了，相信是我們都太心軟才被他搞成這樣。」

▲ （instagram圖片）

MK在男友房間收拾時，眼見之前在房間內的許多東西，原來都是那女生與男友的回憶：「收拾時才發現房內的那些東西原來是前度的。我有問他拿回我做送的心意禮物，例如卡、相簿等等，他要翻很久才找出來，原來全都藏到櫃底。」

她直言感超心酸：「雖然在一起不是很久，但我還是很用心，拿回來因為那是我的尊嚴，他不值得我對他好。」

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