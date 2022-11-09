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【李佳芯戀情】女神Ali疑與新歡拍拖撐枱腳　無損心情以7個字回應緋聞

娛樂 12:58 2022/11/09

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Ali真係有新對象?

視后李佳芯（Ali）自從與相戀7年的陳炳銓甩拖後，隨後今年初被爆出與「蟲草大王」陳恩德（Mark）秘密拍拖超過一年，不過Ali即發長文澄清與陳恩德從沒拍拖，女神更落閘表明不會與「蟲草大王」有任何發展空間，劃清界線。

【李佳芯戀情】女神Ali甩拖兩年重投新戀情？　與神秘男子蜜遊輕井澤疑戀情曝光

Ali與新歡蜜遊日本

Ali的感情生活一直備受關注，近日有港人在日本輕井澤Outlet偶遇Ali，而同行有一名年約40歲的神秘男子伴隨。據報道形容，該名男子髮型整潔，二人在餐廳內大嘆和牛。

事前兩人更同遊位於日本長野縣輕井澤町的一個狹長型人工湖泊雲場池。輕井澤雲場池環境優美，景色怡人，是不少情侶的拍拖聖地，隨即令人猜測難度Ali終於有拖拍？

Ali只晒個人照。

到平民食肆撐枱腳  Ali回應绯聞

今日又有報道指她與一名年約40歲的健碩男拍拖，更被拍得於深水埗一間平民食店飲茶吃飯，當時身穿輕便運動服的Ali素顏沒施脂粉，在傾談期間更不時甜笑，很開心撐枱腳，Ali簡直是春風滿面，似乎真的有新對象。

隨後，Ali在社交網上載限時動態，影住咖啡，並寫上：「懂我的，自然會懂」字詞，似為近日緋聞抒發感受，未知是否隔空與「男友」傳情呢？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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