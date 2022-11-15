【丟架行為】港男怒斥港人遊日4大失禮行為　大眾浴場玩手機無視當地規條

▲ 有港男怒指四大香港人遊日的失禮行為。

日本通關後，香港人當然立即「返鄉下」，不過大家都要留意自己的行為，會否影響當地人，要懂得「入鄉隨俗」！近日，就有名男網民分享疫後遊日的所見所聞，怒斥香港人到日本的丟架行為，還列出4件親眼目擊的事情，直呼：「唔好影衰香港人！」。

男網民在Facebook群組「疫後旅遊俱樂部 Travel Now After Covid」發文，指自己在疫後遊日的所見所聞，一開始他坦言自己「純粹發洩，個人意見，請勿對號入座，不喜別插。」續指自己明白最近很多香港人喜歡去日本旅遊，其後直斥香港人「唔該可唔可以唔好當自己係西洋菜南街！」

麻煩遵守下當地規矩，比啲禮貌，你去旅行唔係大晒！

由於疫情影響，日本人在浸溫泉時，盡量「默浴」，即是保持安靜，盡量不交談，降低感染的風險。他怒斥當時浸溫泉的港人「唔該你地收下把口！」。同時，他呼籲「玩少陣手機」，日本的溫泉以及大浴場規定，不容許攜帶手機進內。但他發現有香港人無視日本溫泉的規定，在別人裸體浸溫泉時使用手機。

我當你唔理都唔該你唔好拎出黎係其他人都無著衫個陣玩！

再來的是，竟然有香港人在排隊打卡影相時，「影足十幾分鐘」！港男指不少熱門景點要排隊等拍照，但他目睹「一班幾個人，加加埋埋係咁換人影完又影，影足十幾分鐘」令日本人「睇唔過眼，直接攝鏡」，被「攝鏡」的港人則用廣東話叫當地人「行開啲啦！見唔到影緊架！」行為令其他在場的香港人「睇唔過眼講你兩句」，但一班打卡的香港人「扮聽唔到」，懶理勸阻，行為令人咋舌。

港男不禁寄語香港人：

唔該大家係外地見到啲違反當地規則嘅香港人，麻煩提一提醒佢地，唔好影衰香港人！人地日本係唔鍾意大陸人，並唔係唔鍾意香港人，所以唔好搞到人哋都唔鍾意我哋。

帖文一出，引來網民熱議，有人認為「泡溫泉真的不應該帶手機入內，玩少陣唔會死㗎！」、「浸溫泉就係要享受片刻安寧姐, 拎部手機入去不如番酒店房浸浴缸啦」、「不如租個私人風呂自己係間房浸，鍾意點影都得」、「邊有人去大浴場浸溫泉仲拎電話搞錯...咁想玩電話BOOK私人風呂房啦。」亦有人同意港男指出香港人的行為失禮「極度同意，企上戶外啲櫈度影相真係想小佢，影衰曬香港人！」、「完全同意，請不要影衰香港人！」

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責任編緝：蕭雅文