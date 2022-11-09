樂齡科技應對人口老化　科技園內初創　展示創新成果

於2022年，本港人口的預期壽命達到85.16歲，位居世界首位。面對人口持續老化，社會需要樂齡科技應對有關問題，助居家安老長者處理健康、住屋、外出、等各方面需求。上周於香港會議展覽中心舉行，由政府及香港社會服務聯會主辦、香港科技園協辦的第六屆「樂齡科技博覽暨高峰會」，便雲集世界各地的樂齡科技產品、服務和方案。其中，科技園更率領45間夥伴企業和培育公司，組成「樂齡創科樞紐」展館，一同展示樂齡科技創新方案。

▲ 科技園率領45間夥伴企業和培育公司組成「樂齡創科樞紐」展館，劃分為7個主題展區。

「樂齡科技博覽暨高峰會2022」由香港特別行政區政府及香港社會服務聯會聯合主辦、香港科技園公司協辦，開幕主禮嘉賓包括：

香港特別行政區政府勞工及福利局局長孫玉菡先生（左二）

香港社會服務聯會副主席廖達賢先生（右二）

香港科技園公司主席查毅超博士（左一）

招商局集團副總經理兼招商局慈善基金會董事馮波鳴先生（右一）

香港科技園公司主席查毅超博士表示，作為香港最大的創科生態圈，科技園為處於不同發展階段的樂齡科技企業提供全面支持，協助他們加速實現「由研發到創新製造」的科研成果轉化。「科技園積極與『官產學研』合作，推廣以人為本、更貼心的樂齡科技應用，協助院舍提升服務質素及積效。」

「樂齡創科樞紐」展館展劃分為7個不同的樂齡科技主題，包括生命體徵監測、復康及認知護理、跌倒風險管理及防遊走裝置、服務營運支援、健康生活科技、感官輔助和健康篩查。另外，科技園又和嶺南大學合辦「居家安老展區」，展出12項居家安老方案。有關展區更集合了20位受專業訓練的長者作為樂齡科技大使，向公眾分享他們的用戶體驗。

體貼視障人士需要 全球首創觸感導航

科技園培育公司——領航智能有限公司就是「樂齡創科樞紐」參展一員，於是次博覽帶來全球首創的「GUIDi — 人工智能動感導航」智能腰帶。公司創辦人之一、陳曉玲博士分享產品的設計靈感，是來自兩年前攻讀博士學位時見到街上一群視障人士，一個跟一個搭着肩膊，由帶頭的視障人士一手持白杖、一手拖着導盲犬來引路。想到現今的導航技術已十分先進，加上她和自己團隊專攻人工智能 （AI），遂開始研究相關技術。

陳曉玲說：「雖然坊間有相類產品協助視障人士，但我們拜訪過許多視人士機構了解他們的需要，發現大部分產品都需要GPS技術支援，但GPS不完全準確，尤其在香港這些人煙稠密的地方並不適用。另有些產品靠聲音導航，但街道環境嘈吵難以收聽；且視障人士相當依賴聽覺來辨識四周情況，難兼顧使用這些技術產品。有見及此，我們的團隊決定發明全觸感導航裝置。」

▲ 陳曉玲指坊間一些需要GPS技術支援，或以聲音導航的視障導航產品，並不符合視障人士的實際要求，故團隊決定發明全觸感導航裝置。

毋須Wi-Fi與GPS AI視覺數據辨識目標物

現時產品以腰帶形式呈現，陳曉玲解釋，在研究這個嶄新的AI動感導航過程中，曾考慮過把裝置放在身上不同部分包括頭、胸及手部，最終捨棄那些設計，原來是為滿足視障人士的需求，不想因裝置太顯眼而被標籤，同時要方便使用。

產品最獨特之處在於毋須上網或依賴GPS導航，皆因腰帶背後則附一個小型電腦進行即時運算，再接駁腰戴前置鏡頭，從而即時辨識「眼前」目標物並規劃路程。陳曉玲表示：「我們的AI數據已可辨識出50種目標物，而鏡頭收集到的AI視覺數據可代替用家眼睛，辨認出目標物包括人、巴士站、障礙物、路牌等，從而讓用家知道如何選擇路徑。其次，當辨認出障礙物後，電腦能規劃出無障礙路徑，繼而透過腰間左側和右側的震動裝置作觸感導航，提醒用家向右或向右走。」

有關產品已贏得超過10個國際獎項，取得4個發明專利及4個設計專利，團隊並獲邀到世界各地參展，預計今年年底可預售產品。團隊並同步繼續強化AI辨識功能，期望明年底全球用家可收到產品。

▲ 腰帶背後附一個小型電腦進行即時運算，再接駁腰戴前置鏡頭，從而即時辨識「眼前」目標物並規劃路程。

一個耳機 採納多項生理數據

至於同為科技園培育公司的衛保數碼有限公司，則於是次博覽帶來「樂心聽——個人健康記錄儀」。整套產品配有兩個設備，包括生理數據感應耳機及血壓計，而前者所採用的技術可說是整套記錄儀的關鍵；用家佩戴耳機接觸耳朵後，即可收集心率、體溫、呼吸率及血含氧量（SPo2）的生理數據。

該公司的銷售及市場經理高承殷表示，產品靈感源於有同事探訪老人院，發現工作人員每天為長者量度血壓、體溫時需用手推車載着多部不同儀器，以紙筆記錄，整個過程繁複。另一方面，該公司早已研發出用耳機量度心率，而入耳式溫度計亦相當普及，因而觸發團隊研究用一個耳機代替幾種儀器。

準確度更高 技術領先全球

雖然坊間有產品量度心率或血含氧量，但高承殷指出，透過耳朵採集相關生理數據更準確。「以智能手表為例，它會受膚色、毛髮、皮下脂肪的影響，又或是用家佩戴手表的鬆緊也會影響其準確度。又以血含氧量為例，一個人缺氧時其實最先透過耳朵發現，因為心臟供血到身體不同部分，最先經耳背的血管輸送到大腦然後才到四肢。而我們曾經比較傳統夾手指的血氧儀及我們的耳機，發現後者比前者更快更準確。」

高承殷不諱言，目前全球只有兩間公司具備透過耳機採集多項生理數據的技術，一間位於德國，另一間則是該公司。而他們的產品優勝之處，在於增設了語音功能，方便病人或醫療機構進行遙距醫療。

▲ 高承殷表示，「樂心聽——個人健康記錄儀」優勝之處，在於設有語音功能，方便病人或醫療機構進行遙距醫療。

增設語音功能 有助遙距醫療

「許多長者通常一早一晚都要量度血壓，我們整套產品配備耳機、血壓計、平板電腦，每當用家需要量度血壓時，可同時戴上耳機量度各項生理數據。有關數據會透過藍芽傳送到平板電腦，並上存至我們的雲端數據庫。醫療機構便可一覽病人的各項數據，甚至實時遙距監察他們的生理情況，醫護人員更可透過耳機的語音功能即時間診。」高承殷續指，整套儀器適用於遙距復康治療。醫療服務提供者可將復康影片上載至雲端，當病人在家觀看影片進行復康運動時，只要戴上耳機便收集數據，醫護人員可實時評估病人狀況或提供指導。

有關應用並非構想，而是已獲醫管局的採納。去年該公司憑有關項目贏得「城市創科大挑戰獎項」，並獲資助研發有關產品；同年，他們隨科技園參考樂齡科技博覽會獲醫管局青睞，現時已採用有關技術為病人提供復康運動治療。此外，該套產品亦陸續有不同的非牟利機構採用。未來，該產品將加上壓力水平測試，期望能協助識別有抑鬱症狀的長者。

▲ 整套產品配備耳機、血壓計、平板電腦，用家量度血壓時可同時戴上耳機量度各項生理數據，再將數據傳送到平板電腦，並上存至雲端數據庫。

(特約)