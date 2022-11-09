【好奇少年】USB線塞入陰莖做性實驗測量　15歲少年異物卡下體急開刀【附專家解說】

▲ 英國一名15歲少年將USB線塞入下體，需手術取出。

孩子充滿好奇心，甚至會以自己的身體進行「另類實驗」。英國有名15歲少年對性充滿好奇心，竟以USB線塞入自己的下體測量大小及內部構造，他沒法取出USB線需入院進行手術。有關病例被刊載在報告上，作醫學參考及討論。

英15歲少年USB線塞陰莖

根據外媒《每日星報》（The Daily Star）報道，世界各地的醫生對不同病例進行研究刊在《Science Direct》，當中發布了一份關於2021年事件的新報告，事主為英國一名15歲少年，他對自己進行一個奇特的「性實驗」，將一條USB線塞進自己的陰莖內，企圖去測量生殖器的內部構造與長度，其後無法取出USB線，需到醫院尋求協助，而當時醫護團隊處理此病例遇到困難。

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醫生首先試圖將金屬製空心管從尿道口塞進少年的陰莖，想將傳輸線拉出來，可是失敗，因為醫生發現少年體內的USB線難以取出，USB線的兩端口從外尿道口突出，可是中間的線纏在一起並打結，部分仍留在尿道內。

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醫護團隊改以其他方法，嘗試切開少年陰莖到肛門中間的部分，從外尿道成功取出USB線，手術成功，少年很快完全康復。醫生表示該少年身體健康、沒有精神疾病史，而跟其母親交談了解時，發現該少年一直在使用USB線去作「性實驗」。

在《Science Direct》報告指出，性實驗及潛在的精神障礙是尿道和膀胱內異物滯留的主要原因。

專家︰性教育從小做起

過往，有其他類近的醫療案例發生，如2020年內地東莞一名13歲少年將一條長70厘米的電綫塞進尿道。而負責該案例的醫生指出，在日常門診中，幾乎每年都會遇到數名將異物塞入尿道的孩子，年齡一般在10至15歲，由於正值青春期，對自己的身體變化感到好奇，容易激發對身體的探索。不過，大部分孩子都不會主動告知家長，直至出現不適、感染，才會被家長帶來就醫。

心理專家胡慎之指出，小朋友對自己身體產生好奇是正常的事，家長應引導孩子，做好性家育。性教育最好從5歲開始，如果理解力不太好的孩子，家長可用一些繪本為孩子講解相關問題，家長一定要突破自己的性羞澀感，對孩子實話實說。

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責任編輯︰王明芳