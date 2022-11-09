【窄路微塵】袁澧林初演單親媽媽挑戰演技　張繼聰讚賞：她放下文青女神包袱

▲ 張繼聰和袁澧林憑《窄路微塵》演出逆境自強。

由張繼聰、袁澧林主演、新晉導演林森執導的《窄路微塵》，以新冠肺炎疫情衝擊下的基層生活為背景，演活社會邊緣困境的張繼聰和袁澧林，除成為今年亞洲電影節開幕電影，更入圍第59屆金馬獎最佳男女主角提名。

談到入圍金馬獎角逐影帝影后，雖已有一定演戲資歷的張繼聰，卻是首次獲男主角的演技提名，故十分感恩。「當然想試試被提名的感覺，但不會有壓力，（提名）是錦上添花，更開心是今次拍攝團隊都很年青，很有創作火花，而故事題材亦很有意義，自己有份參予已很榮幸。」

影圈新貴袁澧林（Angele），對能夠入圍便更感驚喜。「自己拍戲經驗不多，回望過去演出，其實仍是做得不好，對演戲亦有很多不明白地方，故獲提名有其意義，覺得努力能獲認同已很感動，因此沒有壓力。」

▲ 張繼聰袁澧林希望觀眾在電影中感受到，就算身在逆境，亦不要失掉勇氣。（湯致遠攝）

《窄路微塵》獲選香港亞洲電影節開幕電影 張繼聰希望透過電影散播溫暖

袁澧林突破形象

《窄路微塵》是一齣很能反映時勢的寫實電影，講述2020年疫情席捲香港，張繼聰演的小型清潔公司老闆，一邊照料老年母親，一邊在逆境掙扎謀生；而他偶遇上袁澧林演的年青單親媽媽以及小女兒，二人在這個艱艱難混沌的病毒日子，如相濡相沫的社會微塵，努力活出一份希望....

張繼聰憶述，拍攝期正正是香港受疫情衝擊最嚴重的時間，當時感受到氣氛是很沉重的。「當時街上真的沒有甚麼人，鏡頭拍到百業肅條的畫面，都是真實紀錄，故事是挺沉重的，它卻非很典型的勵志片，角色的處境最後並沒改善，甚至更差，但它想講最重要在困境時找到同行者，彼此才有走下去的動力。」扮演清潔公司老闆的他，亦有跟隨真正的從業員，學習各種防疫消毒的步驟、手勢以及行內術語，令角色增加實感。

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至於對袁澧林的最大挑戰，自是最演一位有個6歲女兒的母親角色，跟其過往斯文形象有極大反差。Angele解說：「這個角色雖已為人母，但仍像未曾長大，喜歡去玩、去扮靚，對我來說，最難是如何找到母性的感覺，怎樣投入這位單親媽媽心境、她以前的日子是怎樣過等等，都是需要自己去思考和找出投入的地方。」

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感人母子情

Angela為投入角色，拍攝前也帶著戲中的小演員四處行，既培養感情，也學習如何跟小孩相處。「我覺得這個方行很奏效，你拖著小朋友行街，無論步伐以至要留心的事都會不同，試過有次有些人走過來做街坊，真的以為我們是母女，那刻覺得很成功。」二人在劏房中的拍攝有不少生活化的即興互動，便展現了這份「母女」默契。

張繼聰深明跟小朋友拍戲的難度，故對袁澧林跟小演員今次的火花甚感欣賞。「初看劇本，就覺這個女兒角色不易演，現在這位小演員亦演得很好，可說已能夠被提名，而且今次很多通宵戲，小朋友本來易眼瞓，但很有演員道德，十分配合；Angele亦都好勁，不斷同她玩，保持著拍攝氣氛和情緒，她今次是可以放低以往的文青文神形象。」

除袁澧林的母女情，戲中張繼聰跟區嘉雯演的一段患難母子情亦十分感人，當中亦表達出一個中年男人的現實無力感。阿聰分享：「這角色跟我年紀相若，亦反映了某一個階層男士的心聲，在人生感到不上不落，又無能力改變，他一直想努力工作改善生活，最後不但發現一事無成，甚至親人過身後，才驚覺一直沒有時間陪伴，有場情緒崩潰的戲，自覺都幾『大鑊』，拍攝前心理上都要做好準備。」

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等待好劇本出現

演藝學院出身的張繼聰，近年電影演出機會不斷，在近日大破票房紀錄的《飯戲攻心》，其喜劇細胞更大受認同，而去年演的《馬達‧蓮娜》及今次《窄路微塵》的文藝類型，亦展現他駕馭正劇的能力。

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對此阿聰亦很感恩。「當演員很被動，也要等待遇上好劇本的機遇，尤其喜劇不易演，我這個年紀，已做不到小子角色，當然都有40歲適合演的喜劇，但不常會遇到，到你想做正經戲時，觀眾又未未想看，故演員有時也像在跟市場角力，唯一可以做的是時刻要裝備好自己，不斷開拓更多可能性。」

影壇新人的袁澧林，亦在時刻等待突破的機會。「過往我演的角色，大多是比較甜心型，外間對我已有既定印象，因此我沒有包袱，覺得可以嘗試更多類型，如今次《窄路微塵》的角色，確為我打開了演出闊度，雖然自己入行日子尚短，但已視演戲為重要部分，無論是否有獎，都會用心去揣摩角色。」張繼聰和袁澧林雖屬兩個世代，但因彼此對演戲的熱情，令二人私底下能成為好朋友的原因。

記者：陳家昌

化粧：Jenny Shih（袁澧林）、LevinaBoMakeUp（張繼聰）

髮型：Lupus_chui@ orient4（袁澧林）、Jobby Lee（張繼聰）

服裝：Chanel（袁澧林）、Petrolhead（張繼聰）

造型：Daniel Cheung（袁澧林）

