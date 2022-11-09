【Netflix劇集】《王冠》第五季還原戴妃最轟動事件　香港回歸歷史一刻有望重現

▲ 《天能》女主角Elizabeth Debicki出演新一季的戴安娜王妃。（Netflix劇照）

已故英國女王伊莉莎白二世於今年9月8日駕崩，正在拍攝以她的一生為藍本的《王冠》（The Crown）劇組，為弔念女王並尊重皇室，早前暫停製作第六季。而與上一季相隔兩年，作為Netflix原創劇中獲得極高評價的《王冠》，最新一季於今天上架，將還原90年代至千禧年初10年間的皇室大事件。

劇集《王冠》上映至今，每一季大約橫跨10年，第三季結束的年份為1977年；而第四季登場的主要人物戴卓爾夫人，其首相任期為1979至1990年，故推斷第五季將展示包括英女王稱之為「可怕的一年」的90年代，包括3個子女相繼分居或離婚、溫莎堡大火，以及最為矚目的戴安娜王妃受訪及意外身故。

▲ Netflix極受歡迎的原創劇《王冠》上架最新一季，重點將是戴安娜王妃與英女王之間的緊張局面。（Netflix劇照）

這一季的英女王飾演者從Olivia Colman轉為Imelda Staunton，預示女王的銀髮時代。相較上兩季的英女王，香港觀眾必然對Imelda Staunton更為熟悉，早前公布演員名單之時，即有大量《哈利波特》迷現身。全因這位新任女王演員曾於《哈利波特》系列電影中飾演恩不利居教授，形象鮮明令人難忘。

年輕版威廉夫婦及哈利登場

不只英女王易角，主要角色在這一季統統換人，包括菲臘親王、戴安娜王妃、查理斯王子及瑪嘉烈公主，更會出現威廉王子及哈利王子，年輕時期的凱特亦會以威廉王子的大學同學身份登場。

▲ 英國演員Dominic West飾演本季的查理斯王子，面對白熱化的婚外情醜聞。（Netflix劇照）

從官方早前發布的劇照可見，這一季的劇情主要圍繞英女王與戴安娜王妃之間的緊張局面，當中自然涉及戴妃一連串的著名事件，如1990年她身穿豹紋泳衣與兩個兒子到夏威夷度假；1991年在查理斯王子公開承認有婚外情當天，以一襲黑色性感貼身短裙出席活動，被解讀為她的復仇；還有1995年那次引爆全球關注的BBC獨家專訪等。

重現香港回歸歷史一刻

不少人猜測1997年那場奪去戴安娜王妃性命的車禍會否出現，劇組亦已針對這個疑問公開回應，稱不會拍攝致命意外，而改以意外的影響和反應來表達這宗車禍對皇室以及全球的打擊。

▲ 劇集重現1990年戴安娜王妃帶着威廉王子、哈利王子到夏威夷附近的海島度假。（Netflix劇照）

90年代其中一件關於英國皇室的重要事件，少不了香港回歸。1997年6月30日，查理斯王子代表英女王出席香港主權交接儀式，並上台致辭。雖然Netflix官方未有公布末代港督彭定康是否將有演員飾演，不過可以肯定的是，25年前的那個雨中告別，將會重現在這一季中。作為香港觀眾，自然是不可錯過的一幕。

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