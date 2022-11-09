【超能使者】沈震軒回歸TVB騷演技　單純阿七遭魚蛋仔咸豬手

▲ 《超能使者》

由文偉鴻（Jazz）監製，陳展鵬、唐詩詠、陳山聰、劉穎鏇（Tiffany）、林子善、沈震軒、王君馨、伍樂怡（Kelly）等主演TVB台慶劇《超能使者》，昨晚（11月8日）講貪錢的阿鏈（陳展鵬飾）諗計利用超能力搵銀，先是說服高勇（陳山聰飾）去賭場「出千」。

可是，因為談判不果後拓展另一「商機」，就是與Q姨（唐詩詠飾）聯手為街坊醫病密密賺，並成功吸引電視台節目《東西張望》採訪。

阿鏈慘變神棍

本來阿鏈一心想借訪問成名後發達，豈料因連環醫病「元氣大傷」的Q姨欲打退堂鼓，於是上節目時一直詐病，令阿鏈慘變「神棍」。

此時梅姐（馮素波飾）急性中風垂危，趕至醫院的 Q姨哀求當時已「3度發功」的阿鏈嘗試再啟用異能協助她救人，其間阿鏈意外Level Up使出第4次「停頓時間」超能力，獲網民大讚劇情發展過癮。

沈震軒回歸TVB

梅姐兒子「獨行威仔」張健威（沈震軒飾）亦於本集登場，並一嚟即大晒演技。眼見母親進入瀕死狀態，心急如焚的他豆大的淚珠從眼眶滾滾落下，幸最後母親奇蹟生還。

對於沈震軒演技，Jazz讚口不絕：「嗰場戲佢冇辦法同對手（波姐）近距離做戲，只能遠望媽咪被急救，又要應付情緒戲、喊到涕淚交流，其實係非常難演，但佢拿捏得非常好。」相比《使徒行者》，Jazz認為沈震軒感性觸覺變得更敏銳，發揮更成熟到位：「好多場母子戲都令好多現場工作人員睇到眼濕濕。」

沈震軒透露拍攝該幕時眼淚冇停過：「演戲有幾樣嘢一定令我情緒崩潰，包括動物、老人家，當我望到波姐就幻想媽咪真係咁嘅時候會點，所以導演一叫埋位我就投入到。呢套劇我啲眼淚係不斷輸出，亦係我從演以嚟喊得最多嘅一套劇。」

談到相隔一年半再亮相TVB劇，並扮演性格內向自卑兼孝順的跛腳基層小市民，沈震軒坦言是一大突破，外表健碩的他笑謂最難是說服觀眾自己是弱者，他又大賣關子：「希望大家鍾意我同波姐段母子情，我個角色都幾慘，之後仲有幾場好爆、好揪心嘅戲。」

劉穎鏇濕身

至於今晚（11月9日）劇情講，迷信的梅姐因處處維護江湖術士鳴善大師（魯振順飾）而跟威仔吵大鑊，威仔更爆Seed兼恐嚇鳴善大師，隨後道堂即離奇發生爆炸事情，威仔備受牽連，劇情引人入勝。

另外，昨晚Q姨屋企浴室爆水喉戲亦備受網民熱議，雞手鴨腳的阿七（伍樂怡飾）與請纓上門維修水龍頭的Open姐（劉穎鏇飾），「搶救」期間場面混亂之餘並全身濕透，場面搞笑。

阿七受觀眾喜愛

自開播以來，經常撞板兼傻更更的阿七深受不少觀眾喜愛，大讚Kelly甜美之餘，又指她「戲份太少」及「應畀超能力佢試吓」。

對此Kelly受訪時笑言：「其實睇劇本時我覺得阿七真係好蠢，擔心拍完出街會畀人鬧白癡，點知開拍後自己都愈嚟愈鍾意個角色，覺得佢好坦率同可愛。」

她自言現實中做事會三思而後行，與角色唯一的共通點是會義不容辭幫助朋友。Kelly還透露自己會有感情線：「但係都幾悽慘。」今晚單純的阿七將慘遭魚蛋仔（唐嘉麟飾）咸豬手，替阿七報仇的Open姐還會化身性感尤物姣電魚蛋仔。

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