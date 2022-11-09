【運動過度】女生為拍片狂健身「尿液變紅」　揭患橫紋肌溶解險終生洗腎

▲ 女生狂健身「尿液變紅」，揭患橫紋肌溶解險終生洗腎。

凡事都應該量力而為，即使有益健康的運動亦切忌操之過急。台灣有一名女生由於疫下長期在家，忽發奇想於將家中健身過程拍片放上網，豈料大獲好評，於是激發她進行更多的運動，最終卻得不償失，因肌肉痠痛，排出紅色尿液而求醫，後證實患上橫紋肌溶解症，險些引發腎衰竭。

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家醫科醫生洪暐傑在當地節目《醫師好辣》透露，有一名20多歲的女大生，疫情期間都是遠距教學，因此感到日子十分苦悶，期間留意到不少網紅均在家拍健身操再放上網上與人分享，原本沒有運動習慣她最終亦加入仿傚。豈料，效果良好，於社交媒體平台收到大量點讚，遂更激勵她分享健身成果，「很認真每天都發，每天都做，因為按讚數太多了」。惟漸漸地，身體卻出現異況，感覺身體全身痠痛，但朋友表示這是正常現象，她聽完以後亦掉以輕心，直至真的十分不對勁才求醫。

洪暐傑指出，女生求醫時，帶了一樽尿液樣本，又指肌肉十分痠痛，不過，令他驚嚇的是，尿顏色不只是深黃，甚至有點紅色的狀況，他於是立刻安排女生抽血檢驗。結果發現「肌氨酸激脢」指數正常應該是1、200，「她是1萬多，大概100倍」，證實是「橫紋肌溶解症」，因為運動過度，肌肉被溶解、破壞太多，肌球蛋白跑進尿液，以致於尿液的顏色變得深黃甚至深紅，

洪暐傑解釋，橫紋肌溶解症很嚴重，處理不好可能腎臟會壞掉，終身只能洗腎，因此當下告知要住院接受治療，讓女生驚呼：「有這麼嚴重嗎？」他提醒，不要輕忽尿液的顏色改變，加上身體有不適，就應該早點就醫檢查。

突然大量運動可致肌肉溶解

急症科專科醫生蔡振興早前接受TOPick訪問時指，過度運動可引發橫紋肌溶解症及急性腎衰竭。若做大量運動後，翌日出現肌肉痠痛、小便呈紅色症狀，有機會是肌肉溶解而釋放出肌紅蛋白，並進入血液中，令小便變紅。肌紅蛋白融入血液後，亦有機會堵塞腎小管，造成急性腎衰竭。

蔡醫生指，突然做大量運動，加上沒喝足夠水分、沒熱身等，是橫紋肌溶解症常見成因。多數人士見到小便變紅，才懂得求醫。他續指，患者需喝水或以靜脈注射方式為身體注入水分，讓腎臟有保持有水流通。若能及時處理，可沒後遺症；但若未能把握治療黃金期，可令腎細胞壞掉，急性腎衰竭可演變成慢性腎衰竭。

情況嚴重者有性命危險

根據食物安全中心的資料，橫紋肌溶解症常見成因包括：撞傷、運動過度、酗酒、先天性代謝性肌肉病變、燙傷或凍傷、藥物和毒素影響等。患者的骨骼肌纖維會溶解，導致肌肉細胞內的物質（包括一種存於骨骼肌組織中名為肌紅蛋白的氧合蛋白）進入血液。肌紅蛋白經血液循環流至腎臟，會沉積於腎小管(具過濾作用的微細組織），造成阻塞，引致急性腎衰竭。若情況嚴重，會有性命危險。

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責任編輯：羅嘉欣