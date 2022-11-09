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【樂極生悲】機動遊戲吊索突斷裂　13歲少年高空墮地猛撞鐵欄爆肺

健康 13:22 2022/11/09

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機動遊戲吊索突斷裂 13歲少年高空墮地猛撞鐵欄「爆肺」

不少追求刺激感的人也愛玩機動遊戲，菲律賓一名13歲少年，日前與家人到當地主題樂園玩樂，當他正玩著其中一項遊樂設施時，疑因機動遊戲的吊索突然斷開，少年隨即墮地不起，送院後證實「爆肺」。

最新影片：

根據外媒報道，本月3日晚上，13歲少年馬克（Mark Gian Fajardo）與家人同到菲律賓烏達內塔市的主題樂園遊玩，然而當馬克遊玩其中一項遊樂設施「Ferris Wheel」時，疑因連著座位的吊索斷掉，少年隨即於高空中被拋出機動遊戲外，應聲倒地不起。

從目擊者拍攝的影片可見，事發的機動遊戲「Ferris Wheel」是以吊索把「韆鞦」升高，再高速運轉產生離心力。然而於影片中的13秒可見，馬克於高空被拋出「Ferris Wheel」外，猛撞機動遊戲外的鐵攔墮地。巨響令樂園內其他遊客十分驚嚇，以及大量遊客圍觀。

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目擊者指出，事後曾有一名男子為馬克提供援助，不但為他進行急救，更護著當時已奄奄一息的馬克，避免眾人圍觀，又叫其他遊客報警。但由於圍觀人數眾多，防礙救援工作，於是園方便隨即派人把他送院救治。目擊者更指，馬克其實於機動遊戲啟動不久後曾大呼「要離開」，但原因不明。可惜當時的環境因素，控制機動遊戲的職員並未有理會馬克的呼叫，繼續轉動機動遊戲，意外隨後發生。

馬克送院搶救後醫生診斷他因一邊肺曾受猛烈的撞擊，以致其一邊肺部達「幾乎碎裂」的狀態，情況危殆，需接受緊急手術把其中一邊肺部切除。事後馬克母親回應事件，表示不會起訴樂園，因樂園承諾負責馬克的所有醫療費用。但馬克母親續指，若樂園不履行承諾將會保留追究的權利，把樂園予以起訴。目前馬克情況穩定，仍在醫院留醫。

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責任編輯：羅嘉欣

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