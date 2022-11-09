【年宵市場】維園年宵競投氣氛激烈   1號攤位叫價26次成交

▲ 維園年宵175個攤位首日公開競投情況。(陳永康攝)

食環署早前公布，明年年宵市場會由明年1月16日至22日舉行，其中維園年宵市場175個攤位今日（9日）起一連兩日公開競投，底價劃一5440元。早上先競投60個攤檔，截至中午12時，5及18號攤位以4.6萬元投得，為全場最高成交價，沒有攤位以底價成交。

年宵市場第4次在疫下舉行，亦是連續4年不設乾貨攤位，而熟食攤位亦從缺，只准擺賣濕貨售賣年花盆桔。

今早競投氣氛激烈，第一個攤位（即1號攤位）已有多人競投，叫價26次後，最終以3.6萬元成交。

投得1號攤位的國仕蘭亭經理郭柏彤表示，在內地福建及廣州設有花場，年宵打算售賣水仙、蝴蝶蘭，認為3萬多元投得1號位相當抵，計劃以20萬元競投4個攤位。對於年宵繼續不准售乾貨，他相信對生意沒有影響，「始終過年啲人都要買年花」，對今年銷情有信心，「（疫情）都搞咗3年幾啦，唔通繼續搞落去。」

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食環署高級總監（行動）許素卿表示，今早前15檔平均成交價為3.1萬元，比起底價高出6倍，對競投氣氛滿意。被問到上周七欖容許飲食，年宵會否考慮放寬，許素卿指當局密切留意疫情的變化，並遵從衞生部門的指引，暫時未有考慮推出乾貨及快餐。

在人流上，許素卿預計最高峰維園能容納3.2萬人，之後就會開始人流管制，市民需要現場或網上領籌入場。至於會否如去年因疫情而取消花市，她表示要視乎疫情變化，但很希望年宵花市能順利舉辦，讓市民去參與傳統慶祝活動。

2023年年宵攤位總數922個，分布在港島、九龍及離島區6個年宵市場，涉及有395個攤位；新界區設有9個年宵市場，共有527個攤位。攤位競投底價會繼續凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，由320至5440元不等。

年宵工作人員需完成疫苗接種，在年宵市場開始前24小時內進行一次快測，並在其後每3天快測一次。

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記者：李榮忠