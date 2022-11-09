【年宵市場】維園年宵競投氣氛激烈　蘭花大王反而睇淡

▲ 維園年宵175個攤位首日公開競投情況。(陳永康攝)

食環署早前公布，年宵市場會由明年1月16日至22日舉行，其中維園年宵市場175個攤位今日（9日）起一連兩日公開競投，底價劃一5440元。首日先競投120個攤檔，102號攤位以5.6萬元投得，為全場最高成交價，沒有攤位無人競投，全部高於底價成交。

年宵市場第4次在疫下舉行，亦是連續4年不設乾貨攤位，而熟食攤位亦從缺，只准擺賣濕貨售賣年花盆桔。

今早競投氣氛激烈，第一個攤位（即1號攤位）已有多人競投，叫價26次後，最終以3.6萬元成交，首日最高價攤位為102號以5.6萬成交；最低價攤位為117號以8,000元成交。

投得1號攤位的國仕蘭亭經理郭柏彤表示，在內地福建及廣州設有花場，年宵打算售賣水仙、蝴蝶蘭，認為3萬多元投得1號位相當抵，計劃以20萬元競投4個攤位。對於年宵繼續不准售乾貨，他相信對生意沒有影響，「始終過年啲人都要買年花」，對今年銷情有信心，即使內地運費有4、5成的增加也不加價，年花維持賣100至300元一支，希望大家開開心心過年，「（疫情）都搞咗3年幾啦，唔通繼續搞落去。」

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「蘭花大王」楊小龍今早就到場但未有出手，直至下午第68號攤位開始競投，他笑指「啲攤位4、5萬咁起跳，都唔知佢點賣」。楊小龍目標取得14個攤位，選擇的都不是角落位置，所以價錢不算太貴，「都係揀返以前啲攤位，舊客嚟親都係去舊地方搵我哋。」他指今年防疫措施放寬，不少人都選擇外遊，認為「大家睇好，未必真係好」。

港台園藝負責人郭燦旭以3萬元投得33號攤位，寓意生生猛猛，他指自己已參加年宵十多年，推廣自己在元朗種植的蝴蝶蘭，計劃在港九新界年宵都競投攤位「當賣廣告」，又相信人流一定多、生意一定好，「新年行個好運，全香港人都好鍾意，行花市係我哋傳統。」

食環署高級總監（行動）許素卿表示，今早前15檔平均成交價為3.1萬元，比起底價高出6倍，對競投氣氛滿意。被問到上周七欖容許飲食，年宵會否考慮放寬，許素卿指不設乾貨和快餐攤位，限制攤位數目為175個，可擴闊通道，暫時不會推出乾貨及快餐。

在人流上，許素卿預計最高峰維園能容納3.2萬人，之後就會開始人流管制，市民需要現場或網上領籌入場。至於會否如去年因疫情而取消花市，她表示要視乎疫情變化，但署方「好希望年宵花市能順利舉辦，讓市民去參與傳統慶祝活動。」

2023年年宵攤位總數922個，分布在港島、九龍及離島區6個年宵市場，涉及有395個攤位；新界區設有9個年宵市場，共有527個攤位。攤位競投底價會繼續凍結於去年水平，即2019年競投底價的一半，由320至5440元不等。

年宵工作人員需完成疫苗接種，在年宵市場開始前24小時內進行一次快測，並在其後每3天快測一次。

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記者：李榮忠