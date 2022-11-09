【幼兒教育】自由遊戲非自選活動　由孩子主導玩甚麼怎麼玩

▲ 自由遊戲是由孩子主導玩甚麼、怎麼玩。（iStock圖片）

幼稚園的課程，非常重視幼兒於校內的自由遊戲時間。很多幼稚園更標榜校內有自由遊戲區、課程設自由遊戲時間，甚至聲稱把自由遊戲滲透於各大學習範疇中。那麼，何謂自由遊戲？

所謂自由遊戲，簡單而言是一種沒有結構、自發的遊戲行為，孩子可以自己決定他們想要「玩甚麼」、「怎麼玩」，以及「何時玩」，即所謂的「自由玩」。

因此，校內一般的自選分組活動，嚴格而言都不是自由遊戲，更遑論把活動編入甚麼音樂與體能的時間了。當然，以自選活動而言，孩子還能有一點點的自由，但都只不過是有自由選擇玩甚麼的「先與後」，即玩的次序而已，實在並非真正自決「玩甚麼」。因為有甚麼可以玩，都早由老師選擇並置於課室了。至於具體的課堂，即使設不同的遊戲活動，該活動再有趣再好玩，也不能稱之為自由遊戲，因為那都是有結構，老師定了所有前設，非幼兒自發的行為。這其實是老師以遊戲為教學手段，進行教學而已。也就是說，以上例子都早已安排了「玩甚麼」，非幼兒自由選擇。

當然，自由遊戲中「玩甚麼」雖云應由孩子主導，但不等如成人甚麼也不用做。作為家長、老師，應該做的是提供豐富的遊戲「素材」，設定玩的目標就可以了。至於所謂的「素材」應為一些鬆散結構（loose part）的物料，例如沙、水、樹葉樹枝、果實、石頭、紙盒、廢紙等皆可，重點是物料本身沒有指定作用，即使有，如衣夾，也該讓幼兒自行決定怎麼用。

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「怎麼玩」亦是自由遊戲中的關鍵。如果涉及成人指導，幼兒玩的過程中要按要求完成、達標，那不用筆者再解釋，大概也知道那都不會是真正自由遊戲的意義了。

此外，在幼兒玩的過程中，無論老師與家長，也該克制，不要不斷催促幼兒趕快去「玩」。在自由遊戲的過程中，有些觀察型的孩子是需要時間去感受與適應的，我們必須相信孩子，先耐心觀察，等待孩子進入自己需要的狀態，不要糾結於孩子好像甚麼都沒有做的狀況。老師和家長要做的是，在進行自由遊戲前，先與孩子訂好規矩，畢竟自由遊戲不等如毫無規範，孩子仍得遵守遊戲的一般性原則，例如，不傷害別人、不毁壞公物等。之後，成人只需要陪伴，跟孩子同在。別小看這種陪伴，因為孩子會在自由遊戲的過程中，不時不經意地尋找成人的眼神，希望你在注意他或是炫耀他的「創作成果」。這個時候要能適時回應、讚賞一下，孩子會感覺被重視，這對增進彼此信任感很有效果。

「何時玩」在學校大概較難真正實行，畢竟讓幼兒即興隨時可玩，不是實際能處理得到的。但筆者相信，在學校安排的自由遊戲時間內，幼兒若能真正給予機會「玩甚麼」與「怎麼玩」，那已經是一所非常理想的幼稚園了。

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「自由遊戲」

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