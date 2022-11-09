【暗戀老師】暗戀已婚靚仔Bio老師　中四女生每日期待對方上課

▲ 唔少學生都有暗戀老師嘅經歷，不過暗戀、仰慕唔緊要，唔好付諸行動就唔怕嘅！

經常都會發生學生暗戀老師的事，尤其女學生居多，因為高中女生受生理成熟影響，容易產生超乎尋常的「成人意識」而導致其暗戀異性對象是教師！有中四女生日前在社交平台發文，自爆暗戀大隻已婚靚仔Bio老師，並表示每日期待對方上課，為了更親近老師，落堂時竟不自覺放慢動作，目的是與他一齊行出課室，「佢有種魅力吸引住我，令我成日諗起佢。」

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最近有一名中四女學生在instagram的「schools.secrets」發文訴少女心事，她透露自己今年突然鍾意了Bio老師，並描述阿sir個樣唔差、比例好、有肌肉，絕對冇肥肉，每日都好期待見到對方，上堂會好開心，成日都望住他，當阿sir的眼神望向她那邊時，她更會慌張地避開他的視線。

該女生自稱一開始只係覺得好鍾意上Bio堂，但最近發覺不單只是上堂，無論何時都好想見到阿sir，每次落堂阿sir要執嘢走的時候，她竟不自覺地放慢動作，諗住與他拉近一點，一齊行出課室。

佢嘅教員室位置同我form喺同一層，所以小息有時都會見到佢行過，或者企喺我班門口同學生講嘢，我就會特登行去班房門口同friend傾計，一面偷偷地望佢，佢走咗之後先捨得入班房。

見到阿sir 心跳加速

當該女生要在學校門口當值時，都很期待見到阿sir，不停咁諗他幾時返學校，望到他入校門口哪一刻，心情猶如炸煙花，心跳會無端端加快。

而上Bio堂時，阿sir講課同做的動作也很吸引她，令她覺得阿sir好得意，忍唔住偷偷地笑，

even佢每日着嘅都係襯衫加西裝褲，我都覺得好型，而且佢好鍾意將襯衫袖扯上去少少到手臂，我見到佢嘅手臂線條，隻手好大，好man，呢啲細節位都令我忍唔住將視線停留喺佢身上。

Bio 阿sir不是強勢形的老師，每次學生問問題時，阿sir也很有耐性地解答，而且講書講得好清晰，有時候都幾fun下。有學生未掌握到課程時，就用自己課餘時間開zoom補課，亦不會強逼學生一定要上，中途退出都唔緊要。

我知我好變態咁，但係我控制唔到。明明佢都唔係我哋學校好出眾嘅靚仔老師，但係佢就係有種魅力吸引住我，令我成日諗起佢。

難以自控 幻想在一起

女生無法控制暗戀阿sir，有時候還會幻想與他一起，做些好親密的事便會好開心。她知道這段「師生戀」是沒有可能，加上阿sir仲有帶戒指，相信已是人夫，

我每次諗起都會傷心，好羞愧，覺得自己好賤格，但係呢樣嘢都令我保持清醒，唔好不切實際咁去期望。

該女生說話很矛盾，一邊說未完全確認是否真係鍾意阿sir，如果只係學生對老師的鍾意咁梗係最好啦！但又說對阿sir有有feel，

我有feel係想同佢喺埋一齊嘅嗰種鍾意，我希望只係我嘅錯覺，又或者係學生時期短時間內嘅crush……

中四女生發這篇長文，只是純粹想發洩，因為這種事同friend講難以啟齒，同父母講更加唔得，所以就想投稿講出自己的心事，令自己個心舒服啲。

貼文一出，即引起熱議，不少網友都勸她放過老師，「放過bio老師 唔好累到佢冇咗份工」、「講咗幾多次唔好搞老師」、「點解近排咁多細路女鍾意老師」，有網民著樓主應該努力讀書，轉移視線，知道冇結果，就用好成績去令阿sir留下好印象，將來見多咗個世界，就會發覺有其他男仔都可以令你有鍾意的感覺。

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責任編輯︰王明芳