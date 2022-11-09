【繁忙兒童】爸爸給予過大壓力無玩樂時間　女童哭訴形容自己忙過機械人

▲ 睇見小朋友個樣都覺得慘。

現在的小朋友除了返學、做功課、補習外，還要應付大量興趣班，堪稱繁忙兒童。內地有一名叫婷婷的8歲女童，因為一條哭訴爸爸給過大壓力的影片而爆紅，道盡繁忙兒童的辛酸！

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綜合內地傳媒報道，天津一名8歲女童婷婷坐在一張辦公椅上，跟47歲的爸爸對話，影片中婷婷哭得滿面通紅，更頻頻拿紙巾拭淚，看到都覺得心酸！她哭訴爸爸限制她自由，不給她玩樂時間，每天她都完成作業，9時上床睡覺，一直表現很好，但父母連一點玩樂時間都不給她。她在影片中據理力爭，而且說得相當有條理，最後還教爸爸要珍惜她作為孩子的兒童時光，讓網民好笑又心痛。

哭訴沒自由時間

婷婷在片頭情緒已經相當激動，眼泛淚光，不停說要問爸爸一個問題，似乎父女二人因學習和玩樂的話題發生爭執。她表示：

我是哪裏對你不好，還是我哪裏哪裏差，還是哪裏不行，你可以隨便說，我可以改，但是我有自由的時間啊！我不能沒有自由啊！我不能光在學習身上，學習必須勞逸結合啊，明不明白？

婷婷表示自己每天忙到「八隻手都忙不過來」，她表示自己已經做完功課，把自己的事情幹完了，反問爸爸︰「難道我玩還有問題嗎？」爸爸連忙說：「沒有沒有」，並同意女兒可以玩耍一會兒，但時間不能太久。這句說話再次引發女童的情緒，立即反駁說︰

我9點就睡了呀，我還能玩到半夜，你說我玩過半夜嗎？

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爸爸好言安慰

見孩子激動，爸爸不停安撫，指女兒最近表現挺好，允許她玩耍。但婷婷更加不滿，指︰「還看我最近呢，我每天都表現很好。」爸爸說︰「那能繼續堅持下去才是真正的好。」婷婷認為父親對她的要求令她倍感壓力，她形容自己忙過機械人，

機器人（機械人）都忙不過來，我長八隻手都忙不過來的呢！還說你給我的壓力少！你真行，有本事你試試我這個壓力。

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責任編輯︰王明芳