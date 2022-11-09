【下流上車族】鄧智堅教TVB藝人演戲　新一代綠葉王曾因一事幾乎斷送演藝路　　

▲ 鄧智堅來頭甚猛，為演戲導師一名。

由林敏聰、鮑起靜、江美儀主演的劇集《下流上車族》贏盡收視口碑，當中鄧智堅飾演林敏聰好友「細孝」，跟年齡相差11載的關曜儁扮演兩父子，除要扮老演潦倒中年漢外，日前播映的一場下跪道歉戲，鄧智堅亮眼的演出搶晒Fo。

現年40歲的鄧智堅來頭猛，身兼多職的他曾擔任TVB藝員訓練班導師，教上位小花戴祖儀等人演戲，難怪演出如此亮眼。

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▲ 《下流上車族》演潦倒中年漢。

自細有表演慾

於這場戲表現亮眼，鄧智堅受訪時透露原來當日是即興「打大佬」，智堅續指拍攝前大家對了幾次稿，並謂最緊要是理順劇中角色當時的關係。

說到獲網友大讚演技，有機會成為智叔接班人，鄧智堅接受媒體訪問時表示不敢跟智叔比較，他都好欣賞這位前輩，但智堅謂相信跟自己比較是有進步，亦希望可以提名最佳男配角。

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舞台劇出身的鄧智堅身兼多職，除當演員外，更擔任舞台劇編劇、導演、配音員、戲劇導師和專欄作家。去年8月，他憑陳炳銓導演的《伊維特》（Yvette），於《瑞典國際短片電影展》奪得「最佳男主角（7月份）」獎。

其實鄧智堅自細已甚有表演慾，年少時愛在家中一人分飾多套卡通片角色，8歲開始參加沙田話劇團戲劇班，並受團友梁嘉琪鼓勵，於中五畢業時報考演藝學院。

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獲演藝學院破例收錄

可惜由於中文科不合格，未達到五科合格的基本要求，幸好鄧智堅獲中學戲劇學會老師及沙田話劇團寫信推薦，再加一封自薦信陳述對演戲的熱誠。

最終得到香港演藝學院破例取錄，更考取2004年藝術（榮譽）學士表演系深造文憑及2005年藝術（榮譽）學士表演系專業文憑。

順利開展戲劇之路的鄧智堅於2008年，獲詹瑞文和甄詠蓓賞識加盟PIP劇場當全職演員，同年也獲香港戲劇協會頒發傑出年青演員獎，之後亦成為舞台劇團的藝術總監。

鄧智堅擅長創作獨腳戲，曾自編自導自演的舞台作品逾80部，如《潮性辦公室》等。

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扮姜濤激嬲姜糖

演出經驗豐富的鄧智堅為一名戲劇導師，開辦多個戲劇工作坊，2017年以自由身加入TVB的他，翌年擔任TVB藝員訓練班導師，其學生包括周秀娜、Super Girls、陳嘉寶、周志文、戴祖儀和施匡翹等。

去年鄧智堅轉簽經理人合約，除了拍劇之外，今年，鄧智堅更擔任J2台節目《就算得你一個觀眾》監製獲觀眾讚賞，早前更被網民留意到他一晚連踩三角，包括《愛回家之開心速遞》、《美麗戰場》和《下流上車族》。

▲ 曾於節目中扮姜濤。（影片截圖）

不過鄧智堅曾因一件事惹起姜糖不滿，事緣去年他於「超級綜藝隆重登場」記者會上扮成「薑蓉」，又唱出《蒙着嘴說愛你》，擺明影射MIRROR成員姜濤。

因此惹起姜糖不滿，罵他詆毁姜濤。之後，由當日活動司儀Bob林盛斌與馮盈盈分別發文向姜濤致歉才平息事件。

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