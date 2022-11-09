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【官員問責】狄志遠倡訂立問責官員賞罰制　曾國衞：已有懲處安排

政治 15:19 2022/11/09

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曾國衛表示，現時已有懲處安排，制度恆之有效。 （資料圖片）

《施政報告》設多項績效指標（KPI）。政制及內地事務局局長曾國衛表示，若績效指標進度有偏差，政府會審視情況，如有不可抗力因素，會作出適當調整。立法會議員狄志遠形容是「找藉口」。

立法會議員狄志遠今日（9日）於立法會大會作出口頭質詢，提問強化公務員的賞罰制度，及指定項目訂立的績效指標是否同樣適用於政治委任官員。

曾國衛表示， 本港有主要官員問責制度，官員需要就其施政成效承擔責任，最終向行政長官負責，以香港特區整體的利益而行事，如違反職責或守則內的條文，行政長官可對其作出警告，公開譴責，停職或免職。

曾國衛指，若KPI進度有偏差，政府會審視情況，包括是否出現，任何不可抗力的情況，或有個別目標受到客觀因素，例如程序、法律、或資源方面的限制，或因涉及多個政策部門，而需要更有效的統籌和分工，會以實際情況，作出適當調整。

狄志遠則回應，社會對問責官員有更高的期望，若相關強化賞罰制度不適用於問責官員，會令人感覺「向下緊，向上鬆」。他又形容，以不可抗力情況或客觀因素作為解釋是「找藉口」。

曾國衛則表示，如涉及主要官員，行政長官可按基本法，向中央人民政府建議將有關官員停職或免職。他又強調，現時已有懲處安排，制度行之有效。

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記者：趙居逸

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