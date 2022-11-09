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【呢鋪開乜︰開壇】蘇民峰毛孔出血靠一事醫好　教只憑印堂睇清一個人性格

娛樂 13:08 2022/11/09

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蘇民峰拍住4位J2ers陳若思（Amber）、倪嘉雯（Carmen）、陳國麟（Doniven）同黃嘉雯（Carmaney）主持《呢鋪開乜︰開壇》，解答風水命理疑難。

今集會有《CP訓練營》兩位學員馮建晞（Argus）同蔡浩洋（阿洋）擔任嘉賓，請教師傅愛情及事業運。

最新影片推介：林海峰+蘇玉華專訪

蘇民峰曾患怪病

今集主題講「壓力」，原來蘇民峰在2003年沙士之後，因為壓力患上怪病。他的壓力不是沒有生意，反而因為生意太好忙到癲，搞到全身毛孔出血，他說︰「2003年沙士之後嘅2004年，好多人買樓搵我睇風水，仲話我一日未睇一日都唔郁裝修，隨時丟空成個月，你話幾大壓力。」

當時由早上11點半睇到晚上11點半，每日12個鐘工作，壓力大到病，試過半夜胃痛去急症，但又找不到病源，但每次飲香檳個胃就覺好酸，他說︰「頭皮、毛孔出血，睇極醫生都唔好。」

去到2005年蘇師傅開始減產，所有預約要等11個月。每月一次外遊旅行，怪病不藥而癒，師傅話︰「而家搵我做嘢要下午2點後。」

《呢鋪開乜︰開壇》

樂觀悲觀「有樣睇」

每人壓力源頭不同，Carmen最驚早起的拍攝通告，會緊張到不能入睡、Doniven未知何時有拖拍，漸漸變成壓力。

師傅話睇印堂、眉心同法令紋，可以看出一個人是樂觀還是悲觀性格，抗壓能力都不同。師傅並用Amber做例，講她印堂飽滿「有阿Q精神，跌落地又會揦返拃沙」，屬於自得其樂很看得開的人。

Amber接受訪問時都話︰「對於小事情係好容易開心、又好容易生氣。但遇到大事情就抱樂觀嘅態度，天跌落嚟都當被冚個種。」

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為Argus阿洋批桃花運

Argus、阿洋上節目做嘉賓，他們把握機會搵師傅指點迷津。

問起二人出生八字，發現他們不約而同都是壬寅日出生，同今年壬寅年正好相沖，是60年一遇，會是人生情緒最波動一年，到底有什麼刑剋要留意？師傅又批二人今年的桃花運，他們會不會在《CP訓練營》搵到另一半？

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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