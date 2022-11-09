【ERROR自爆96小時】新節目抒發內心世界　ERROR年底開騷：不請MIRROR做嘉賓

▲ ERROR出席記招宣傳《ERROR自爆96小時》。（陳慧安 攝）

「宇宙天團」ERROR出道4年曾拍不人氣綜藝節目，比如《花姐ERROR遊》及《ERROR自肥企画》等都大受網民歡迎。

節目會安排ERROR入住遊艇4日3夜，記錄他們平凡日常生活的一面，亦邀請嘉賓到訪分享。透過旅程, 希望ERROR可真正面對出道以来的傷痕和成員之間的衝突,從而互相理解和治療。

肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）和保錡在今日（11月9日）現身ViuTV錄影廠，出席《ERROR自爆96小時》記招為節目造勢，會上播出預告片。

ERROR過往的綜藝節目都安排在晚上10時半或11時播出，而今次新節目卻調到8時半播出。所以從預告片所見，一向做節目的內容較踩界的ERROR成員不時互相提醒節目是8時半播。

▲ ERROR（陳慧安 攝）

記者：會否擔心內容不能岀街？

肥仔：從來沒驚過，因為要拍的都拍了。

Dee：從來都不用驚，因為有人會剪。

193：都是靠導演的功力，看他剪成怎樣。

保錡：所以驚的是導演。

記者：跟過往節目有甚麼不同？

肥仔：跟以前是完全不同，今次是文靜一點、靜態一點，去抒發我們之間的心底話。

Dee：這個是我們拍過最真人騷的真人騷。

保錡：我們全程是由內到外赤裸地呈現給觀眾。

Dee：看ERROR這個團隊是如成造成，四子懷著甚麼價值觀進入團隊，如何混在一起且有化學作用。我都很期待觀眾願意打開門，不論你是否認識ERROR。

193：相信不認識我們的觀眾是不會看這個節目，這是一個很慢的節目，而非嘩眾取寵的節目。

記者：岀道4年仲使唔使拍被糟質的節目？

保錡：千萬別這樣說，已經拍了。今年已經吻了男人和吃蟲。

Dee：大家都對我們有這個價值觀，希望節目岀街後別再這樣想我們，不是這樣才有效果，可以用錢丟我們。

肥仔：我哋拍呢個節目都係為咗個騷。

193：我們的騷是12月16至18日，晚上8時15分，但以我們的性格應該會遲到。

Dee：觀眾可自行調節時間入場。

193：粉絲可以帶Bra丟上來。

保錡：肚兜好嗎？不要抄別人。

肥仔：我可以底褲，紙底褲。

保錡：紙底褲丟不到上來，M巾吧。

193：到時可以拍M巾廣告。

保錡：清潔費最貴。肥仔可以丟奶粉，他很「撞得」。

193：灑上去也可。

保錡：可以丟肚兜給我，我很喜歡哪吒那款。

Dee：我希望不要被人丟。

193：我想大家丟金銀元寶上來，大叫「燒畀你」。

保錡：我以為丟金銀珠寶，可以提早退休。

193：紙紥公仔也可，丟女仔給我。不過太大不能入場，迷你便可。

肥仔：我們有新想法，如果真的沒時間排練，我們就邀請嘉賓，我很想請郭富城。

保錡：我想請G-dragon。

Dee：我想請岩士唐。

193：我想請Michael Jackson，真的要上身才可。

Dee：我們不會請MIRROR，我們看不起他們。

193：阿Dee說的。我很尊重MIRROR每一位成員，無論上弦或下弦也是。

Dee：肥仔叫我說的，我幫他食了，沒事。

193：嘉賓方面我們都考慮了很多很厲害的人，希望全部都成事。我們留意到大家是因為嘉賓而買票，主角是沒用的。

193：收飛不如收皮。

肥仔：收飛不如修眉。

保錡：如果我做賣飛我應該不用做，但我還在做。其實不如你們直接開一場讓我做吧。

Dee：謝絕黃牛！謝絕黃牛！留意返！

193：今次看不到，下世也看到。正在準備團歌，不過未有MV，因為我們太喜歡拍劇了。

保錡：歌已有了，不過正等待時機，時機未到。

193：歌已錄了，超好聽，聽岀耳油。

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記者：梁樂欣

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