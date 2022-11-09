【子女伯樂】家長抱怨孩子一事無成　無限放大缺點卻忘了發掘優點

▲ 家長可以做子女的伯樂，發掘他們的優點。（《季前賽》劇照）

那年在搬屋期間，無意中打開了兒子房間裏的一個抽屜，裏面滿是舊文具和發黃紙張。不要浪費時間了，全部丟掉就是了。

最後還是決定馬虎看一遍吧，卻赫然發現有五百和一千元的鈔票埋藏於舊東西裏，東一張、西一張的，有些還會揑成爛紙模樣。將檢出來的鈔票合共算一算，竟然是超過三萬元！

依稀記得兒子不止一次跟我投訴︰「媽，你叫爹哋不要再俾錢我啦，好煩呀！」當時我就是不在意。這個孩子真的討厭數字到一個點，就連錢也不屑瞧一眼呀！

兒子老是嘀咕太多的數目字讓他頭痛，數學科成績固然不濟。中文科也是不遑多讓，同一個中文字連續默十次，有本事十次都是全錯的，拿他沒辦法。

學術成績大落後嘛，惟有轉攻其他。電子琴學了僅一年，那台琴從此就成為家中陳列品。打網球倒有點興趣，但要他參加比賽嘛，免問！

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我的兒子一事無成，怎辦？

我們當爸媽的，就是習慣了手執着巨型放大鏡，追在孩子的背後，勤於將他們的缺點全數揪出，並放得大大的，雙眼卻像被黑布蒙羞，竟然看不見孩子的優點呢！

我的兒子三歲開始，可以讀出每個英文生字，毋須我費神教，他就好像是天生會拼音的，我以為其他孩子也是一樣的呢。他從小熱愛看英文書籍，閱讀時會很專注，像海綿般不斷吸收，到了大概十六歲，媽媽的英文水準已追不上了……

我們當爸媽的，不要只懂得找孩子的缺點，而是要細心發掘孩子的優點，從而助其發揮呢！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為「子女的伯樂」

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