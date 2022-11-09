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【夜尿症】半夜起床小便逾2次恐屬夜尿症　醫生拆解成因及隱藏健康危機

醫生診症室 15:17 2022/11/09

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半夜起床小便逾2次恐屬夜尿症，醫生拆解成因及隱藏健康危機。（iStock圖片）

不少人都受夜尿問題困擾，每晚都要起床數次去廁所，有台灣醫生指出，一晚因尿急起床超過2次，便有可能是夜尿症，背後亦隱藏著不少健康問題。

最新影片推介：

台灣泌尿科醫生高銘鴻在Facebook專頁指出，根據國際尿失禁防治協會的定義，一晚超過2次因尿急而醒來，有可能是夜尿症，而夜尿症可由以下因素造成：

  • 夜間身體製造的尿量過多
  • 膀胱的儲水能力較差
  • 心臟疾病、糖尿病等內科疾病
  • 睡眠呼吸中止症等睡眠障礙

他提到男士們的夜尿問題，亦有可能是「前列腺肥大」引致。肥大的前列腺會壓迫尿道，使尿道變窄，也會壓迫到膀胱，令膀胱儲水功能變差，可能會造成以下的排尿問題：

  • 夜尿
  • 頻尿
  • 急尿
  • 排尿後仍有餘尿
  • 尿流速變慢

他補充，男性大約在30歲過後，前列腺會開始增生，到了50歲，大概半數男性會有前列腺肥大的現象。他表示，前列腺肥大造成的問題雖不致命，但相當痛苦，因此應該盡早求醫。

原文刊登於Facebook專頁「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大鶯歌泌尿科」。

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責任編輯：羅嘉欣

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