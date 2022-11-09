  • 25°C
香港時間 : 20221109日 (週三) 14:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【雙11優惠】富豪酒店限時66折火雞券　傳統聖誕火雞+臘味糯米聖誕火雞【內附連結】

休閒消費 13:25 2022/11/09

分享：

分享：

熱門 濕疹過敏大全 下流上車族 兒童疫苗 季前賽 梨泰院人踩人 李啟言 超市大搜查 1萬消費券 靚太安樂窩

即日起至11月17日，富豪網上商店以66折發售兩款外攜節日火雞。(圖片由酒店提供)

購物節風潮直捲餐飲界，富豪酒店也湊上熱鬧，推出「11.11限時優惠」，由即日起至11月17日於富豪網上商店以66折發售兩款外攜節日火雞，包括皮脆肉嫩的傳統聖誕火雞（6公斤）、香氣撲鼻至尊臘味糯米聖誕火雞（6公斤）。兩款火雞折後價格為港幣1,111元（原價港幣1,688元），重點是換領日期為即日至12月31日，可趁早預訂來慶祝感恩節或聖誕節。

重達6公斤的傳統聖誕火雞配搭栗子餡及特製醬汁，外皮烤至色澤金黃、皮脆肉嫩，惹人垂涎，加上紅莓醬的酸甜芬香令火雞滋味更豐富，是節日不可或缺的美饌。此外，總廚更悉心預備兩款創新口味的烤火雞，滿足客人不同需要。至尊臘味糯米聖誕火雞融合中西食材，外酥內嫩的火雞釀入至尊中式臘味及糯米，口感煙韌，香氣撲鼻。

除此之外，富豪餅店亦有新作登場，帶來四款巴斯克芝士蛋糕，包括全新推出的黑松露巴斯克芝士蛋糕（$238/0.5磅）、原味巴斯克芝士蛋糕（$88/0.5磅）、有機抹茶巴斯克芝士蛋糕（$108/0.5磅）。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

至於三心兩意的人，可選迷你低糖巴斯克芝士蛋糕四色賞（$138元），包括原味、朱古力、有機抹茶和柚子風味，皆以低糖配方製作，令人無負擔地盡情享受。熱食時蛋糕入口即融，凍食口感軟滑，備有低糖口味，嗜甜及注意健康人士皆可選擇其適合的蛋糕。

記者︰劉妙賢

相關文章

【雙11優惠】豐澤網店限定熱賣產品低至$11　每日驚喜快閃折上折優惠高達$800【內附連結】
12:50 2022/11/03
【雙11優惠】豐澤網店限定熱賣產品低至$11　每日驚喜快閃折上折優惠高達$800【內附連結】
【雙11優惠】新派日菜極鮨慶一周年兼雙十一　推Omakase第二位半價優惠
12:24 2022/11/04
【雙11優惠】新派日菜極鮨慶一周年兼雙十一　推Omakase第二位半價優惠
【著數優惠】FACESSS慶生辰美妝產品低至5折　Aveda鎖色洗髮水買一送一【內附詳情】
13:11 2022/11/08
【著數優惠】FACESSS慶生辰美妝產品低至5折　Aveda鎖色洗髮水買一送一【內附詳情】

你可能感興趣

【雙11優惠】豐澤網店限定熱賣產品低至$11　每日驚喜快閃折上折優惠高達$800【內附連結】
12:50 2022/11/03
【雙11優惠】豐澤網店限定熱賣產品低至$11　每日驚喜快閃折上折優惠高達$800【內附連結】
【雙11優惠】新派日菜極鮨慶一周年兼雙十一　推Omakase第二位半價優惠
12:24 2022/11/04
【雙11優惠】新派日菜極鮨慶一周年兼雙十一　推Omakase第二位半價優惠
【著數優惠】FACESSS慶生辰美妝產品低至5折　Aveda鎖色洗髮水買一送一【內附詳情】
13:11 2022/11/08
【著數優惠】FACESSS慶生辰美妝產品低至5折　Aveda鎖色洗髮水買一送一【內附詳情】
著數優惠 蛋糕 黑松露 朱古力 酒店

最高瀏覽

【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
12:05 2022/10/28
【下流上車族】鬼才爸爸一門三傑聖保羅男女畢業　林敏驄歸功亡母：我哋好幸運
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
14:03 2022/10/26
【離鄉別井的故事】香港情侶移英200萬買860呎獨立屋　感慨當地稅率高經營生意難
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾
11:47 2022/10/29
【家用難題】18歲港男月入2.4萬 不滿家人要求每月3000元家用：就係唔想俾