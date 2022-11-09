【雙11優惠】富豪酒店限時66折火雞券　傳統聖誕火雞+臘味糯米聖誕火雞【內附連結】

▲ 即日起至11月17日，富豪網上商店以66折發售兩款外攜節日火雞。(圖片由酒店提供)

購物節風潮直捲餐飲界，富豪酒店也湊上熱鬧，推出「11.11限時優惠」，由即日起至11月17日於富豪網上商店以66折發售兩款外攜節日火雞，包括皮脆肉嫩的傳統聖誕火雞（6公斤）、香氣撲鼻至尊臘味糯米聖誕火雞（6公斤）。兩款火雞折後價格為港幣1,111元（原價港幣1,688元），重點是換領日期為即日至12月31日，可趁早預訂來慶祝感恩節或聖誕節。

重達6公斤的傳統聖誕火雞配搭栗子餡及特製醬汁，外皮烤至色澤金黃、皮脆肉嫩，惹人垂涎，加上紅莓醬的酸甜芬香令火雞滋味更豐富，是節日不可或缺的美饌。此外，總廚更悉心預備兩款創新口味的烤火雞，滿足客人不同需要。至尊臘味糯米聖誕火雞融合中西食材，外酥內嫩的火雞釀入至尊中式臘味及糯米，口感煙韌，香氣撲鼻。

除此之外，富豪餅店亦有新作登場，帶來四款巴斯克芝士蛋糕，包括全新推出的黑松露巴斯克芝士蛋糕（$238/0.5磅）、原味巴斯克芝士蛋糕（$88/0.5磅）、有機抹茶巴斯克芝士蛋糕（$108/0.5磅）。

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至於三心兩意的人，可選迷你低糖巴斯克芝士蛋糕四色賞（$138元），包括原味、朱古力、有機抹茶和柚子風味，皆以低糖配方製作，令人無負擔地盡情享受。熱食時蛋糕入口即融，凍食口感軟滑，備有低糖口味，嗜甜及注意健康人士皆可選擇其適合的蛋糕。

記者︰劉妙賢