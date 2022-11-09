【排除臭味】6萬買商務機位前排乘客頻放屁 港男求助空姐：貼錢買難受

▲ 空姐建議，助人助己，上機前請吃得清淡一點。

「究竟是飛機上的食物出了問題，還是大家的腸胃在疫情下變得差了？你知道11月份多倫多來香港的商務艙直航機票是多少錢嗎？六萬多港元呀！我精心為自己選擇了一個好座位，打算好好休息，下機後可以精神爽利地跟生意夥伴見面，沒想過坐在我前排的男人不停放屁，幾乎從上機便放屁放到落機。這是甚麼人體構造，哪來這麼多屁？我覺得自己貼錢買難受！海寧，遇到這種事，空姐可以如何幫助乘客脫離苦海？」

如果是幼兒，因為以奶類飲品為主要食糧，容易產生臭屁，這個情況大人一般都會體諒和接受。成年人不停地放屁，除非他們的身體活動能力有限，無法按意願自行上廁所，否則在座位裏一直放臭屁，破壞了其他乘客享受一趟愉快的飛行，確實是可恨可惡的自私行為。

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每一次飛行，人山人海的客艙裏總會出現奇怪難受的氣味，可能來自食物、香水、衣服和身體。有些國家的人常吃一些味道濃烈的香料或漬物，沒誇張，當機上有三幾十個同一國籍的乘客，整架飛機的空氣都會有該民族的氣味。偶然有乘客會向空姐投訴某乘客或某區域太臭，例如有人沒穿鞋子或正在吃味道濃烈的食物，空姐會婉言相告他們的行為影響了他人，勸告修正，我試過為臭腳乘客送上襪子，也在乘客同意下，請他們移步到廚房吃家鄉食品。飛機上也有空氣清新劑，但氣味甚濃烈，只適用對抗廁所的便臭。

許多人隨身帶備一小瓶消毒酒精，我會加幾滴薄荷油或橙混薑的精油，當遇到臭味挑戰，便在圍巾、襯衫領子或口罩上噴灑一點，氣味清新，排臭效果非常不錯。

助人助己，上機前請吃得清淡一點，也盡量先完成「大事」。

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