【M+博物館】草間彌生特別展覽周六開幕　病中作畫冀予港人正能量面對疫情 

▲ M+「草間彌生:一九四五年至今」傳媒預展。(馮漢柱攝)

M+首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」將於本周六（12日）開幕，慶祝博物館開幕一周年。展覽將按時序及主題出發，展出草間彌生創作生涯最早期至近期的203件作品。展期由本周六（12日）起展覽至明年5月14日。

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草間彌生是當代藝術史上舉足輕重、影響深遠的亞洲藝術家，今年已93歲。她素以豐富多產的創作聞名，作品涵蓋繪畫、雕塑、大型裝置等。是次展覽有六大主題，分別為：無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量。

展館內有3項大型裝置，是草間彌生特意為是次展覽而創作。其中位於B2層展演空間的《圓點執念--渴望天堂的愛》，更是她歷來最大型的沉浸式裝置作品。此空間充滿草間的招牌波點圖案和反射鏡，天花板懸吊布滿白色波點的巨大汽球，提供萬花筒般的感官體驗。

而另一大型裝置《神經的死亡》（2022）則有別於1976年版本的陰沉黑色圓點，此M+委約創作的裝置參考生物突觸的聯繫，色彩繽紛的同時又扣連「無限」的主題，代表「死亡」是重生的必經階段，把草間彌生招牌的無限網化為立體作品，而她更特意為這項作品賦詩一首《致我死去的神經》。

對草間彌生而言，藝術是她冥想和治療的方踐方式，在她的藝術生涯後期，生命的力量和藝術的療癒力量均成為重要主題。她在新冠疫情肆虐期間住院時，每日都會作畫，是她病中的重要支柱。而是次展覽亦挑選出11幅她在疫情期間於病榻之上創作的作品《每天為愛祈禱》，望給予香港市民正面力量，面對疫情帶來的焦慮。

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記者：黃穎津