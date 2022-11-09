【職員虐兒】保良局嬰兒組虐兒案　3前女職員被控襲擊明年再訊

▲ 銅鑼灣保良局。(資料圖片)

銅鑼灣保良局嬰兒組3名前幼兒工作員，涉襲擊6名19個月至31個月大的幼童，3名前女職員今（9日）於東區裁判法院分3案提堂，共被控8項對所看管兒童或少年人襲擊罪。3人暫毋須答辯，裁判官應控方申請，將案件押後至2023年3月29日再訊，以待警方作進一步調查，包括檢閱閉路電視片段等，被告准保釋候訊。

3案被告分別為周德元（33歲）、丁靄雯（28歲）及雷淑嫺（25歲），均報稱前幼兒工作者。

周被控5項對所看管兒童或少年人襲擊罪。控罪指，周於2022年9月1日至14日，在銅鑼灣禮頓道莊啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，身為超過16歲而對25個月大的男童A、26個月大的女童B、19個月大的女童C、 23個月大的男童D，負有管養看管或照顧責任的人，故意襲擊他們，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

丁被控2項對所看管兒童或少年人襲擊罪。控罪指，丁於2022年9月5日及9月10日，在銅鑼灣禮頓道莊啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，身為超過16歲而對23個月大的男童D、23個月大的男童E負有管養、 看管或照顧責任的人，故意襲擊兩男童，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚。

雷被控1項對所看管兒童或少年人襲擊罪，指雷於2022年8月25日，在銅鑼灣禮頓道莊啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，身為超過16歲而對31個月大的男童F負有管養、 看管或照顧責任的人，故意襲擊男童F，其方式相當可能導致男童F受到不必要的苦楚。

3名被告暫毋需答辯，控方申請將案件押後，以待警方作進一步調查，包括檢閱閉路電視片段及索取文件，另不反對各被告保釋。辯方同意控方提出的保釋條件，另透露雷現於保良局擔任文職，將於今天內辭職。

裁判官將案件押後至2023年3月29日再訊，3名被告准以現金1萬元擔保，其餘保釋條件包括不得接觸控方證人及保良局職員，不得重回案發現場，不得離港，每周到警署報到1次及居住在報稱地址。

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記者：梁錦麟