【貓奴集合】審計師收工變身貓貓攝影師　走勻港九新界影各區貓店長

▲ Jonas自言當審計師的工作性質沉悶，需要一直在辦公室面對數字，所以公餘就特別想出外走走，也喜歡拍照，便很自然地拿着相機走走拍拍，漸漸地，貓貓就成了他的拍攝主題。

這幾年，香港人因為疫情不能外遊而重新發掘這座城市的各種風景，有人住遍星級酒店、有人到郊外行山，也有像Jonas Chan這樣選擇走勻各區街頭巷尾，拍下小店風情和貓貓萌樣的城市紀錄者。

「我叫Jonas Chan，來自香港，喜歡拍攝貓的照片。自2019年4月，我開始了『貓．街攝』網上專頁，希望與所有貓愛好者分享我的照片。」這是Jonas在臉書專頁第一個帖文，在此之前，他只是單純地拍拍照、看看貓。觸發點是當年他在中環拍下的一張貓照片，被選為2019年國家地理旅遊攝影大賽中「People Choice Gallery」的15張入圍作品之一。

以貓貓打開話匣子

Jonas自言工作性質沉悶，需要一直在辦公室面對數字。「做Auditor返工就是對住啲數，所以公餘就特別想出外走走，也喜歡拍照，便很自然地拿着相機走走拍拍。一開始我沒有特別的主題，就是想盡量去多點不同的地方，看看香港各地的街景。」當他開始逐個屋邨、大街小巷去逛時，便發現總會有那麼一兩隻貓出現在他的鏡頭下。

▲ 這張「左右開弓」的照片可以看見口罩下的笑意，人情味濃。

「以前不知道，但當你在街上仔細逛，細心留意一下，就會發現原來香港地真的好多舖頭貓！」Jonas家中也有養貓，自然更喜歡，捕捉的鏡頭也更多，他更笑言貓是一種很好的搭話主題。「因為逛得多，對社區會好奇，有時想與街坊閒聊幾句，卻難免唐突。但有隻貓就不同了，走上前簡單一句『隻貓好得意！』、『貓貓幾大呀？』便可以自然聊起來。」

幾年下來，他因為拍照而與不少店主熟稔，訪問當天便由他帶隊，探訪了西營盤幾位「貓店長」。周末的街頭人來人往，但見Jonas背着相機出現，好幾家老闆都熱情地招呼他看貓，甚至遞上私伙貓零食。「我遇到不少熱情又愛貓的老闆，當然有時影得多，自己也會買點東西，幫襯一下！」有熱情的人，自然也有冷淡的，這點Jonas倒很看得開。「一定會有的，沒關係，有些人自己很愛錫貓貓，也高興別人喜歡；也有人保護性比較強。遇到時便說句抱歉，然後注意之後不要再去。」

▲ 作為貓奴的Jonas，在工餘時間走遍港九新界的街頭，以鏡頭捕捉街貓、舖頭貓的可愛模樣。（黃建輝攝）

照片曾登台灣新聞

愛貓之人的鏡頭下，不只有各種或可愛、或慵懶、或鬼馬的貓樣，更多的是貓與人之間的有趣互動。Jonas的專頁上不乏各種路人撩貓的相片，不單有小孩、少女、老人家，甚至有形象粗獷豪邁的男人，非常逗趣又充滿溫馨感。貓貓照片有種讓人感到治癒的神奇魔力，這種魅力更遠至台灣也感受到。

「那次都幾深刻，台灣東森新聞找我借用那張相。我記得是在佐敦影的，是冬天時有兩隻貓貓賴在汽車車頭蓋上，我剛好拍下來，有車主、有摸貓的人，看起來很有趣。」從發掘街景至拍攝舖頭貓、街貓，Jonas對拍攝的要求也愈來愈高，很多店舖一去再去，貓貓也是一影再影。

▲ 要捕捉到貓貓的不同形態，最考驗攝影師的耐性。（受訪者提供）

「有時影一張相的時機可以等很久，因為不是一次兩次就會影到，可能要花上半年，才影到一張自己滿意的、喜歡的。因為冬天去、夏天去，或者是上午、下午，街上的人流、活動，或者是貓貓的狀態都不同，這些又會再引發出不同的火花。」當看見一張小男孩和貓貓在雪櫃上像是頭碰頭的可愛照片，沒有人能想像攝影師到底花了多少時間等待這種可一不可再的畫面，又或是他已經按下了多少次快門，才能掌握到這種瞬間。

參與貓義工活動

「拍照這幾年，會很明顯感覺到很多香港人都喜歡貓，那種喜歡不一定是在家裏養一隻的程度，而是在街上看見，會很想伸手摸一摸，逗一逗牠玩。」貓貓惹人愛，是不少人的家中成員，但香港街頭亦有不少流浪貓，需要人類保護。專注拍貓幾年下來，Jonas因而接觸到不同的愛貓組織，其中就有不少針對流浪貓的義工團隊。「我是去大澳影貓時認識到『大澳流浪貓之家』，不過在此之前，也因為另一個活動而知道他們。」

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2017年，本港著名街貓攝影師葉漢華聯同幾位攝貓愛好者，以及社區義工等，舉辦了一次相片展覽，旨在向公眾宣揚救助社區動物。Jonas在那一次的活動中接觸到更多關於流浪貓和貓義工的資訊，對於大家愛貓、救貓和貓義工的義務行為尤其感動。

「像是『大澳流浪貓之家』的German，他很有毅力，而且他做的事是沒有金錢回報的，很偉大。」Jonas指自己很佩服貓義工的無私付出，也很開心近年更多機會參與這些活動。

剛為人父的他，比起街貓、舖頭貓，未來或許會有更多孩子的照片，但已經留在網上的照片，已經從另一角度記錄了港九新界各區的人情貓味。

記者：王嵐