【虐兒】疑不滿工作安排發匿名信捏造虐兒　匡智松嶺二校48歲女教師被捕

▲ (黃傑偉攝)

匡智會松嶺二校一名48歲女教師，懷疑不滿工作安排，報復上司和同事，向多方寄出匿名信，捏造他們在校內虐兒，被警方以不誠實取用電腦和浪費警力罪拘捕，現被扣留調查。警方強烈譴責相關行為，批評疑犯製造恐慌，動搖社會對學校和保護兒童的機制的信心。

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新界北總區重案組第三隊總督察武少禧指，於今年8月24日接到家長舉報只接到匿名信指控，內容指學校有現職或已離職教職員涉嫌於校內虐待小童，其後至8月至10月期間，多名家長及匡智會辦學團體及教育局亦都收到多封匿名信件、相片及部分經刪剪片段，內容同樣指控教師虐待小童及校內行政問題。

新界北總區重案組接手調查，對被指控教職員及家長進行調查，及翻查大量校內記錄發現大部分指控軍服屬失實及誇大，而片段是於4至8年前錄製，被指控教職員當時亦不在片段內，警方更檢取校內6月至8月閉路電視記錄，經接近2萬小時調查警方發現校內沒有違法行為，經徵詢律政司意見認為未有證據支持指控。調查發現指控針對校內行政及部分教職員，不排除有人對校內行政或部分教職員安排不滿製作匿名信指控虐兒。

警方經調查後鎖定一名48歲女教師，涉嫌製作及寄出匿名信，於11月7日以不誠實使用電腦及浪費警力拘捕該名女教師。行動中檢獲電腦打印機等製作匿名信工具，警方亦於裝置內發現女教師曾盜用校內學生資料及其他資訊製作匿名信寄出，警方對案件仍然調查中，不排除會有更多人被捕。警方會繼續與律政司新成立保護易受傷害證人及兒童專責組關注虐兒事件。

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記者：黃傑偉

