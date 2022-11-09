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【鍾袁一戰】7個月前炮轟鍾培生父子後歐遊　袁嘉敏回港拍片明言恨嫁人

娛樂 14:21 2022/11/09

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袁嘉敏炮轟鍾培生父子後正式回港，更高調拍片呻生日無人陪。

前港姐袁嘉敏（Candy）今年4月突然在社交網站指名道姓炮轟鍾培生父子是人渣，其後急撤離香港避走法國，展開一段悠長的歐遊假期。上月她曾返港一段時間，之後又離開繼續歐遊。

而近日終於正式回歸，昨日（11月8日）她上載影片到其YouTube頻道，分享剛過去的38歲生日如何度過，以及收到的生日禮物。

【袁嘉敏爆料】IG鬧爆鍾培生父子　袁嘉敏揭豪門秘密：在鍾家真是場噩夢

（YouTube影片截圖）

收YouTube獎助

Candy表示向來沒有刻意慶祝生日，以往會與家人吃飯慶祝。

但由於本地疫情及社交距離措施影響，今年未有與家人團聚起來吃飯，反而獲spa品牌邀請去體驗按摩療程。她分享一些當日享受spa的片段，透露按摩後獲品牌貼心預備迷你生日蛋糕慶祝。

最新影片推介：林海峰蘇玉華專訪

眼濕濕呻生日獨自過

及後，Candy獨自到了銅鑼灣享用一直想試的過江龍日本班戟。對於香港街道上人太多，離港7個月的她坦言感到不習慣。由於她只顧著帶相機拍vlog，而遺忘了帶手機出外，她在片中說：「在香港需要使用安心出行才能進餐廳，所以要回去拿電話。」

在餐廳享用班戟時，她大呻生日沒有人陪伴要獨自一人度過，雖然口中說著「It's ok」，但言談間感到她有一份委屈，更說到不禁眼泛淚光。

說到生日願望時，Candy不諱言透露自己渴望嫁人，希望來年找到好男友趕於龍年生B。

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影片中，Candy分享收到YouTube送上的10萬訂閱獎助，印證著她辛苦經營頻道的最佳證明，同時是一份最佳的生日禮物。

此外，她亦收到珠寶品牌送上的兩對閃爍耳環，更即席在鏡頭前試戴，相當識趣。

    點擊圖片放大
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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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